Internacional perde nos pênaltis para o Melgar e esta eliminado da Sul-Americana

O Internacional esta eliminado da Copa Sul-Americana. Depois de mais um empate sem gols contra o Melgar, do Peru, o Colorado foi derrotado nos pênaltis por 3 a 1 na noite de ontem (11), no Beira-Rio. O goleiro Cáceda brilhou defendendo três cobranças.

A derrota do Internacional para o 7º colocado do Campeonato Peruano foi considerado um vexame. Ao final da partida, parte dos torcedores se reuniram no pátio do estádio para cobrar e xingar os atletas que apareciam no local no caminho para a saída. Entre os alvos da insatisfação da torcida, muitos xingamentos foram direcionados para o presidente Alessandro Barcellos, o meia Edenilson e o atacante Taison, dois dos líderes do elenco colorado.

Como foi Internacional x Melgar

O Colorado perdeu muitas chances no primeiro tempo, contou com um jogador expulso no segundo e acabou ficando no 0 a 0 (mesmo placar da ida), o que levou a decisão para os pênaltis.

Logo nos segundos iniciais, o Internacional pressionou o adversário. Em sua primeira tentativa, Braian Romero, que fazia sua estreia como titular no Beira-Rio, quase tirou o zero do placar com 30 segundos no relógio, mas acabou se enrolando com a bola ao tentar tirar o goleiro da jogada.

Até os primeiros 20 minutos, a equipe de Mano Menezes foi melhor, tomando a iniciativa da partida. Apesar de sofrer algumas investidas por parte dos peruanos, que deram trabalho ao goleiro Daniel, Wanderson, Vitão e outra vez Romero exigiam atenção de Cáceda e dos zagueiros rivais em três chegadas com perigo à grande área.

Com Braian Romero como principal pilar ofensivo e Alan Patrick num trabalho importante de distribuição, o time de Mano Menezes frequentou a zona de conclusão sempre. Já o Melgar não queria jogar. expediente de ganhar tempo foi repetido a cada reposição do time peruano. Em campo, quando não conseguia evitar que a partida fosse disputada, os visitantes se limitaram a defender e buscar lançamentos fortuitos para o centroavante Cuesta.

Na reta final de etapa, os comandados de Mano Menezes não diminuíram o ritmo. Até os acréscimos, o Colorado tentava com chutes de fora da área, ou jogadas aéreas, já que os peruanos se fecharam para diminuir os espaços, conseguindo levar o empate parcial sem gols para o vestiário. Entretanto, com o placar ainda sem gols, a partida foi para os pênaltis.

Pênaltis

Nas cobranças, Edenílson, Taison e De Pena acabaram parando em defesas de Cáceda, com Paulo Henrique sendo o único a converter. Assim, o Inter viu o time de Arequipa fazer 3 a 1, garantindo sua vaga nas semifinais.

Próximos compromissos

Fora da Sul-Americana e Copa do Brasil, o Internacional encara o Fluminense, no Domingo, às 19hrs (Brasília), no Beira-Rio. O clube é hoje 6º colocado no Campeonato Brasileiro e seu principal objetivo na temporada passa a ser conquistar uma vaga na Libertadores.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.