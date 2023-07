Contar permanece na presidência do PRTB

Em meio às disputas internas pelo controle da presidência nacional do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), o ex-deputado Capitão Contar vê uma oportunidade para avaliar sua permanência no partido. A intervenção do Diretório Nacional, que visa analisar as prestações de contas de todas as eleições de 2022, não será feita em Mato Grosso do Sul, já que as contas foram aprovadas na quarta-feira (5) pela Justiça Eleitoral e Contar não usou dinheiro público para a campanha do ano passado.

O político continua à frente do partido no Estado, mas esse fato pode ser o impulso necessário para Contar buscar um novo caminho político. O PL tem se mostrado uma opção viável para o político conservador e bolsonarista, que tem recebido convites para se filiar à legenda há alguns meses.

Segundo o ainda presidente do PRTB-MS, Capitão Contar, no caso de Mato Grosso do Sul, em que não houve repasse de verba para campanha ou manutenção do partido, a intervenção nas contas zeradas é considerada, resumidamente, sem efeito prático. Ele pondera ainda estar à disposição para esclarecimentos. “Não temos nenhum problema, não utilizamos nenhum centavo de verba pública ou fundo eleitoral e isso já foi devidamente informado, tanto para o partido quanto para a Justiça Eleitoral. Estamos à disposição, para quaisquer esclarecimentos e apresentaremos tudo o que for solicitado”, declarou Contar.

Pode migrar

Sobre a mudança de partido, um dos principais incentivadores para a migração de Contar é o deputado federal Marcos Pollon, que o convidou mais de uma vez para se juntar às fileiras do PL. A intenção é unir as lideranças de direita do Mato Grosso do Sul, visando às eleições municipais de 2024.

O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teria solicitado a união das lideranças de direita para não fragmentar os votos dos eleitores nas capitais. Na semana passada, Contar esteve em Brasília, em reunião com Bolsonaro e o deputado estadual João Henrique Catan, do PL, em que também houve conversas sobre o futuro eleitoral do MS.

Situação de MS

Após a divulgação de que haveria intervenção no diretório do PRTB-MS para averiguação nas prestações de contas do então presidente Capitão Contar, a assessoria dele explicou que, apesar de não ser o alvo da decisão de Moraes, o PRTB Nacional optou por realizar uma intervenção em todos os seus diretórios, indiscriminadamente, como o diretório de Mato Grosso do Sul, que está sob o comando de Capitão Contar.

Ele está à frente do diretório estadual do PRTB-MS desde que ingressou no partido e se manteve, apesar das trocas de comando nacional.

Encabeçando uma campanha para governo do Estado, teve um dos resultados mais expressivos da história do partido. Em consulta ao site da Justiça Eleitoral, até o momento, a composição do diretório regional do PRTB-MS continua inalterada, com todos membros em situação ativa.

Disputas internas

O PRTB tem enfrentado disputas internas e brigas pelo comando, que ganhou um novo capítulo no último domingo (2), quando membros do PRTB Nacional realizaram reunião extraordinária e anunciaram a realização de novas eleições e a intervenção de todos os diretórios estaduais e municipais.

O ministro do TSE, Alexandre de Moraes, dá prazo para novas eleições. No documento, ele afirma que “dada a peculiar condição do partido, em que inexistem quaisquer legitimados aptos a assumir, em definitivo, a sua presidência, é o caso de convocação de novas eleições” e deu prazo de até 60 dias.

