Em quatro anos, Capital recebeu 7 novos quilômetros de ciclovia

Com 103 km no total, trechos precários desafiam rotina de ciclistas

Desde 2019, Campo Grande obteve, aproximadamente, 7 novos quilômetros de ciclovias, por meio do processo de mitigação, ou seja, em parceria entre empresas privadas e o município. Atualmente, a Capital possui 103 quilômetros de pistas exclusivas para os ciclistas nas sete regiões do município, segundo dados divulgados pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

De acordo com Agência de Transporte, em 2021, foi implantado, pela Plaenge, aproximadamente 2 km de ciclovia na rua Barra Bonita, Desembargador Leão e Cruz de Lorena.

Na região do Nova Campo Grande, também existe a previsão de execução da implantação de uma ciclovia de aproximadamente 3 km, que ainda não está finalizada. Anteriormente, em 2019, a Cassems – também por processo de mitigação – implantou cerca de 1 km e 300 m de ciclovia na rua Professor Luis Alexandre.

Outro trecho que também não foi disponibilizado para a população é o localizado na região do Cafezais, que está em processo de finalização e possui, aproximadamente, 920 metros de ciclovia. Levando em conta os 103 quilômetros já disponíveis, em um comparativo de linha reta, a distância representa uma pedalada entre a Cidade Morena e o município de Corguinho. Ambos os municípios ficam a 99 quilômetros de distância, um do outro. A ciclovia é uma pista exclusiva para bicicletas e outros ciclos, separada da rua e o fluxo de carros e motos. Já a ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, mas é delimitada por sinalização específica.

Ambas estão localizadas em várias avenidas da Capital, são elas: Afonso Pena, Duque de Caxias, Lúdio Martins Coelho, Nasri Siufi, Fábio Zahran, Costa e Silva, Cônsul Assaf Trad, Orla Morena (avenida Noroeste), Nelly Martins (Via Park), rua Petrópolis, Cafezais, José Barbosa Rodrigues, Dom Antônio Barbosa, Gury Marques, do Poeta (Parque dos Poderes); Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, BR 262 (sentido Indubrasil), Amaro Castro Lima, Rádio Maia, rua da Divisão, rua Graça Aranha, avenida Rita Vieira, rua Vitor Meireles, Ernesto Geisel (em frente ao shopping Norte Sul Plaza).

Conhecendo bem os trechos das ciclovias e ciclofaixas da Cidade, o grupo Pedal Norte CG tem como lema “bike parada não faz história”. Com cerca de 20 ciclistas membros do grupo, eles costumam pedalar por todas as regiões de Campo Grande. “Pedalamos por toda a cidade. Porém, algumas partes estão precárias, como, por exemplo, depois da Universidade, na avenida Tamandaré, até a rotatória de Rochedinho. Lá está cheio de buracos. Na saída para Terenos, chegando no Indubrasil, depois do pontilhão, está bem ruim também”, relatou João Pedro Souza, um dos organizadores do Pedal Norte.

À reportagem, João Pedro afirmou que a revitalização de ciclovias, em alguns pontos da Capital, seria ideal para os ciclistas. “Algumas melhorias seriam bem-vindas para nós, que andamos de bicicleta”, comentou ele.

PASSARELA DOS IPÊS SERÁ INAUGURADA NA PRÓXIMA SEMANA

A Plaenge Empreendimentos, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, finalmente implementou a ponte que passa por cima do córrego Sóter, unindo a ciclovia das ruas Antônio Maria Coelho e a Via Park. A instalação da ponte foi realizada no dia 21 de maio deste ano e, recentemente, foi finalizada a ligação da estrutura com o pavimento. Apesar de pronto, o local segue interditado, aguardando a inauguração oficial.

Marcada para a última terça-feira (4), a inauguração do trecho da ciclovia contaria com a presença da prefeita Adriane Lopes, mas o evento não chegou acontecer. Por meio de nota, a prefeitura informou que deverá ser realizado no próximo dia 11 de julho. “O evento de entrega da obra Passarela dos Ipês teve data alterada para a próxima terça-feira (11), em horário a ser confirmado junto à diretoria da Plaenge. A assessoria do gabinete da prefeita Adriane Lopes pede desculpas pelas informações truncadas e se coloca à disposição caso necessitemos de uma nova data e horário.”

O projeto havia sido inicialmente publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), em 28 de abril de 2021, e visava interligar as ciclovias das ruas Antônio Maria Coelho e Antônio Theodorowich com a da avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, já no Parque dos Poderes.

Com a finalização das obras, ciclistas da Capital poderão fazer o trajeto do Aeroporto Internacional até o Parque dos Poderes.

FUTURAS CICLOVIAS

Campo Grande ainda tem projetos de implantar novas ciclovias em pontos estratégicos da Capital. Segundo a prefeitura, um dos pontos é na avenida Calógeras – uma nova ciclovia com extensão de 1,5 quilômetro, da avenida Afonso Pena até a Costa e Silva/Salgado Filho.

Com isso, será possível ir de bicicleta do Aeroporto até a Gury Marques. Na avenida Mato Grosso, também haverá a implantação de uma ciclovia na avenida Mato Grosso para interligar as ciclovias das ruas Antônio Maria Coelho e Antônio Theodorowich com a da avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, já no Parque dos Poderes. Com isso, será possível fazer de bicicleta o trajeto do aeroporto até o Parque dos Poderes, atravessando o centro pela ciclovia da avenida Afonso Pena, ciclofaixa na rua Professor Luiz Alexandre e daí chegar à Antônio Maria Coelho ou seguir em frente, até o Parque do Sóter. Na avenida Euler de Azevedo haverá interligação com a ciclovia da Orla Morena. Uma ciclofaixa será implantada na Euler a partir da rotatória da Tamandaré, passando pela Ernesto Geisel, subindo a rua Plutão até a avenida Tamandaré.

No São Conrado, uma faixa exclusiva aos ciclistas está prevista para interligar os bairros São Conrado e Nova Campo Grande/Aeroporto. O caminho será construído no prolongamento das avenidas General Alberto Carlos Mendonça Lima e Wilson Paes de Barros.

[Brenda Leitte– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.