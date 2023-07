Médicos não concordam com readequação de plantões e prometem recorrer ao MPMS

Sindicato cita que medida adotada pelo município para conter despesas é prejudicial

Nos últimos dias, após um remanejamento de profissionais do atendimento de urgência e emergência, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) definiu que apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos bairros Universitário e Coronel Antonino

teriam médicos pediatras 24h, nos sete dias da semana. Entretanto, durante uma reunião ocorrida na noite de quarta-feira (6), o SinMed (Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul), se posicionou contrário à mudança.

Segundo o presidente do sindicato, Dr. Marcelo Santana, a área da saúde é muito sensível e defasada, e essa alteração prejudicaria mais ainda o atendimento. “Nós concordamos que a prefeitura deve, sim, adotar medidas de readequação de gastos públicos, inclusive para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas isso não pode ocorrer em uma área já tão defasada, que é a da saúde pública, mais especificamente tratando-se de pediatria”, disse.

Marcelo ainda acrescentou que o próximo passo é levar a discussão ao Ministério Público. “Vários representantes da Sesau participaram da nossa reunião e, a partir de agora, vamos discutir essa questão com o Conselho Municipal de Saúde e, provavelmente, seguiremos também para uma conversa com o Ministério Público”, afirmou.

O presidente reforçou que o sindicato adotará todas as medidas cabíveis legalmente pela instituição. “Faremos fiscalização junto ao CRM (Conselho Regional de Medicina) e denunciaremos ao MP, solicitando a eles, também, uma avaliação mais aprofundada, porque, para nós, essa atitude vai prejudicar a assistência à população. Além disso, muitos terão que se deslocar de áreas muito distantes para receber atendimento. Penso que isso possa, inclusive, ser decisivo na decisão de levar a criança para ser atendida”.

O vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Victor Rocha, ressaltou, durante o debate, estar ao lado da categoria e disposto a lutar por uma saúde de qualidade: “Vamos defender o direito das pessoas a ter acesso ao atendimento médico. Existem várias formas de readequar recursos, como por exemplo a redução de números de cargos comissionados e contratados, e não às custas de serviço médico, o que atinge diretamente a população”, pontuou.

Presente no encontro, a pediatra Sonia Lemos é concursada na rede municipal há 27 anos e demonstra sua total insatisfação. “Já passei por várias gestões e nunca me senti tão desrespeitada quanto nesses últimos sete anos, em que tivemos o desmonte da saúde, enfrentamos descrédito de um prefeito que nos jogou contra a população, isso desestimula”, afirmou.

Falta de interesse médico e baixa procura

Conforme ainda apurado pela reportagem, em relação aos CRSs, a escala do período noturno de pediatras do centro regional dos bairros Tiradentes e Nova Bahia foram finalizadas devido à falta de interesse por parte dos profissionais em atender nos plantões e pela baixa procura de atendimentos. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), nas demais unidades de pronto atendimento, sendo elas: Vila Almeida, Moreninha, Leblon e Santa Mônica, os atendimentos dos pediatras continuam ocorrendo em plantões eventuais, das 18h às 0h, considerando o horário de maior demanda nas UPAs. “Nós vamos fortalecer o número de médicos nas unidades durante esse período das 18h às 0h, porque a partir da meia-noite cai muito o número de atendimentos, então, essa escala que será reduzida”, detalhou o secretário da pasta, Dr. Sandro Benites. Na edição de ontem (6), o jornal O Estado também revelou o drama vivenciado pelas famílias que precisam peregrinar em busca de atendimento para os filhos.

A reunião contou com a presença de médicos lotados na rede municipal de saúde, do presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, Victor Rocha e gestores da Secretaria Municipal de Saúde: Bruno Cesar Casal dos Santos, assessor médico da divisão de medicina; Thiago Jose Maksoud Machado, chefe da divisão de medicina e coordenador de Urgência da Sesau, Leonardo Reys de Vasconcelos Monteiro.

