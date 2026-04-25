Conisul autoriza reajuste de 17% no preço do cimento asfáltico para municípios de MS

O Conisul (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul) autorizou um reajuste de 17,43% no preço do cimento asfáltico utilizado por municípios do estado. A medida foi formalizada por meio do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº 0003/2026.

O extrato do aditivo foi publicado na última quarta-feira (15) no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, oficializando a atualização dos valores contratados.

O reajuste incide sobre o produto fornecido pela empresa Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA. Com a alteração, o preço do Cimento Asfáltico de Petróleo a granel (CAP 50/70) passou de R$ 4.654,16 para R$ 5.464,32.

A atualização do valor impacta diretamente os custos de obras de pavimentação e manutenção viária nos municípios que utilizam a ata de registro de preços do consórcio, podendo refletir no planejamento orçamentário das prefeituras consorciadas.

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