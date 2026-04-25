Conta de luz terá custo extra em maio com bandeira amarela, anuncia Aneel

A conta de energia elétrica ficará mais cara em maio. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou nessa sexta-feira (24) que a bandeira tarifária passará para o nível amarelo, o que representa um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

A mudança interrompe uma sequência de quatro meses com bandeira verde, entre janeiro e abril, período em que não houve cobrança adicional nas faturas devido às condições favoráveis de geração de energia no país.

Segundo a Aneel, a adoção da bandeira amarela está relacionada à redução das chuvas, fenômeno típico da transição do período chuvoso para o seco. Com menor volume de água nos reservatórios, a geração pelas hidrelétricas é reduzida.

Para garantir o fornecimento de energia, é necessário acionar usinas termelétricas, que possuem custo de produção mais elevado, refletindo diretamente na tarifa cobrada dos consumidores.

Orientação aos consumidores

Diante do cenário, a agência orienta a população a adotar hábitos de consumo mais conscientes, evitando desperdícios e buscando eficiência no uso da energia elétrica. Medidas simples, como reduzir o tempo de uso de aparelhos e desligar equipamentos fora de uso, podem ajudar a minimizar o impacto no valor da conta.

A bandeira tarifária é um sistema que sinaliza aos consumidores o custo real da geração de energia no país, funcionando como um indicativo das condições de produção.

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