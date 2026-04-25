Discussão termina com facada na Vila Ipiranga e filhos são levados para acolhimento infantil

Uma discussão entre um casal na madrugada deste sábado (25) terminou em violência na Vila Ipiranga, em Campo Grande. A mulher, de 20 anos, é suspeita de esfaquear o marido, de 40, durante o conflito. Os dois filhos do casal foram encaminhados para acolhimento infantil na Casa da Mulher Brasileira.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que a mulher tentou agredir o companheiro com diversos objetos. Inicialmente, ela teria utilizado uma chave de fenda para tentar atingi-lo e arremessado um copo de alumínio contra o homem. Em seguida, foi até a residência e retornou com uma faca, com a qual passou a ameaçá-lo. Durante a discussão, ela ainda teria mordido o marido.

O desentendimento teria começado após a mulher pedir que o companheiro pagasse uma corrida por aplicativo. Diante da negativa, sob alegação de falta de dinheiro, a situação evoluiu para agressões. Para se defender, o homem relatou que precisou empurrar a esposa.

Aos policiais, a mulher afirmou que havia ingerido bebida alcoólica após buscar os filhos e alegou ter sido recebida de forma agressiva pelo marido, dizendo ainda que foi empurrada e chutada. Durante a ocorrência, os agentes constataram que o homem possuía R$ 54 em dinheiro.

No local, foram apreendidos os objetos utilizados nas agressões, incluindo o copo de alumínio, uma chave de fenda de aproximadamente 30 centímetros e uma faca com cerca de 20 centímetros.

Lesões em todos os envolvidos

Conforme a polícia, ambos apresentavam lesões. A mulher tinha escoriações no braço direito e arranhões no rosto e pescoço. Já o homem apresentava ferimentos no braço direito, com escoriações e marcas compatíveis com mordida, além de um pequeno corte na cabeça causado pelo copo arremessado.

As crianças também apresentavam sinais de lesão, possivelmente de episódios anteriores. A criança de 2 anos tinha arranhões pelo corpo, escoriações na testa decorrentes de queda e uma lesão compatível com queimadura superficial. O outro filho do casal tem cerca de oito meses.

Segundo os policiais, durante o atendimento da ocorrência, a mãe foi orientada diversas vezes a cuidar dos filhos, mas teria ignorado as recomendações.

O Corpo de Bombeiros avaliou o homem e informou que não havia necessidade de encaminhamento hospitalar. A mulher recusou atendimento médico no local.

Caso registrado como violência doméstica e maus-tratos

A família foi levada à Casa da Mulher Brasileira, onde as crianças permaneceram na sala de acolhimento infantil. O caso foi registrado como lesões corporais recíprocas, lesão corporal no contexto de violência doméstica e maus-tratos.

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