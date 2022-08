Conheça quem são: Seis candidatos concorrem ao Senado no MS

Dentre os cargos que os eleitores terão que escolher este ano, está o de senador, será um nome para representar seu estado no Senado e dentre os nomes que concorrem no Mato Grosso do Sul pela única vaga estão: Odilon de Oliveira (PSD), Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), Anízio Leite Tocchio Júnior (PSOL), Tiago Botelho (PT), Jeferson Bezerra (Agir) e Tereza Cristina (PP).

Diferentemente do que ocorre na Câmara dos Deputados, em que o número de representantes dos estados é proporcional ao tamanho de sua população, no Senado, cada unidade federativa tem três representantes. Isso acontece porque, pela Constituição, a Câmara representa o povo, enquanto o Senado representa os estados. por oito anos.

Neste ano, termina o mandato de um senador de cada estado, ou seja, está em disputa apenas uma das três cadeiras. Nas eleições gerais de 2026, serão eleitos dois por estado.

Junto com a Câmara, o Senado forma o Poder Legislativo, responsável pela legislação e pela fiscalização dos atos do Poder Executivo. Projetos de lei aprovados no Congresso Nacional – composto por Câmara e Senado – seguem para sanção do presidente da República, que pode sancioná-los integralmente, transformando-os em lei, ou vetá-los. O veto pode ser total ou parcial, retirando apenas trechos do projeto de lei sancionado.

Quando ocorrem vetos, cabe ao Congresso uma nova análise. Em sessões conjuntas, deputados e senadores decidem se mantêm o veto presidencial ou se o derrubam, transformando os dispositivos vetados em lei.

Acompanhe a entrevista do grupo O ESTADO com os seis candidatos ao senado do MS, que acontece a partir de hoje (29), até o próximo dia 06 de setembro.

