Capital recebe parabólicas digitais: saiba quem tem direito

Com a chegada do 5G a Mato Grosso do Sul em breve, a Siga Antenado iniciou em Campo Grande o agendamento para a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital para as famílias inscritas em programas sociais do governo federal, e que ainda utilizam antenas parabólicas tradicionais para sintonizar canais de televisão.

A previsão é de que sejam distribuídos e instalados cerca de 5, 8 mil kits gratuitos na Capital. A Siga Antenado é a entidade criada por determinação da Anatel, para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais abertos de TV via parabólica.

Em breve, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido, em razão da chegada do 5G. Vale lembrar que a Anatel aprovou a ampliação do prazo final para a instalação da tecnologia 5G em 15 capitais brasileiras, incluindo Campo Grande.

Agora, essas localidades precisam estar liberadas até 28 de outubro para a ativação da tecnologia e as operadoras terão mais 30 dias, ou seja, até 27 de novembro, para disponibilizar o novo sinal. De acordo com o CEO do órgão, Leandro Guerra, a mudança é necessária para que a tecnologia possa ser ativada com todo o seu potencial.

“Como a tecnologia 5G irá operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta, deverá substituir seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku”, explicou.

Em MS, Campo Grande é a primeira cidade a receber essa troca, depois, ainda sem data definida, será estendida para as cidades do interior. Em planos futuros, toda as instalações pelo país e adequações devidas, relacionadas à inovação do 5G, estarão finalizadas até 2026, é o que garante o órgão.

Diante de todas as mudanças necessárias, as famílias de menor renda têm o direito de obter o kit de forma gratuita, contudo é preciso cumprir com dois critérios: estar inscrito em programas sociais do governo federal, como o CadÚnico, e fazer uso de uma parabólica tradicional instalada, que esteja em pleno funcionamento.

Já as famílias que utilizam de outros sistemas de transmissão para assistir à televisão, como antena digital espinha de peixe, antena digital interna e TV por assinatura, estas não sofrerão nenhum tipo de alteração.

“O resultado dessa operação será a implementação do sinal 5G e a geração de R$ 250 bilhões de impacto na produtividade da economia brasileira, até 2035”, afirmou.

