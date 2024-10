Congresso Nacional retoma atividades com foco em negociações e discussão sobre queimadas e reforma tributária

Após semanas de paralisação devido à ausência de parlamentares envolvidos nas campanhas eleitorais municipais, o Congresso Nacional retoma suas atividades de forma gradual nesta semana. Com uma agenda ainda incerta, os próximos dias serão marcados por negociações para definir as pautas a serem propostas no plenário da Câmara dos Deputados e do Senado.

Na última semana, a sabatina e aprovação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central foi o principal destaque no Senado, enquanto a Câmara teve votações polêmicas relacionadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Agora, as duas Casas tentam organizar suas prioridades para o restante do ano legislativo.

Câmara dos Deputados: audiência com Marina Silva e projetos de saúde

A Câmara ainda não definiu uma lista clara de projetos a serem votados. No entanto, um dos eventos mais esperados será uma audiência com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, agendada para a manhã da próxima quarta-feira (16). O ministro compareceu à Comissão de Agricultura a um pedido de deputados da oposição, para discutir o aumento das queimadas no Brasil, um tema de grande relevância ambiental e política.

Além disso, a Comissão de Saúde, que não vota propostas há cerca de um mês devido ao impacto das eleições legislativas, também se reunirá na quarta-feira. A comissão deve analisar mais de 50 projetos pendentes, um volume significativo que reflete o acúmulo de pautas durante o período eleitoral.

Senado: reforma tributária e pautas econômicas

No Senado, o foco principal será uma discussão sobre o plano de trabalho para a reforma tributária. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) analisará a proposta apresentada pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM), que inclui um cronograma detalhado das etapas de regulamentação da reforma.

Embora a agenda completa do Senado ainda não tenha sido definida, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ressaltou, em reunião com senadoras da bancada feminina, que como prioridades até o fim do ano incluir a votação da reforma tributária e de pautas econômicas. Entre os temas em destaque está a regulação do mercado de crédito de carbono, considerada uma das medidas-chave para o desenvolvimento sustentável no Brasil.

Com a retomada dos trabalhos, o Congresso entra em um período de intensas negociações, buscando fechar o ano com avanços em questões econômicas e ambientais, temas que permanecem no centro das discussões políticas no país.

