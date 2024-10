1 milhão de litros de água: novos reservatórios reforçam o sistema de abastecimento da Capital

A Águas Guariroba tem em andamento a construção de mais dois novos reservatórios, um localizado na região do Pênfigo que já conta um reservatório de 500 mil litros de água, e o outro no bairro Nova Campo Grande, ambos com capacidade para 1 milhão de litros de água.

A ampliação da capacidade de armamento de águas reforça o abastecimento em toda a Capital. Atualmente Campo Grande conta com 107 reservatórios de água, distribuídos nas sete regiões da Cidade, com 100% da Capital tendo acesso a rede de água tratada.

Toda a água que abastece a Capital vem dos córregos Guariroba, Lageado, e os poços subterrâneos profundos, que vai da captação, passando pelo tratamento, até a distribuição. Os reservatórios permitem que a água seja distribuída por toda a cidade da maneira eficiente, e assim, a distribuição pode ser direcionada de um bairro para o outro conforme a necessidade de abastecimento de cada região.

Segundo o Coordenador de Engenharia, Joás Rocha, “A ampliação e o reforço na capacidade de armazenamento, traz resiliência para o sistema, gerando mais segurança hídrica para o abastecimento da capital. A Águas Guariroba tem uma visão de futuro que preza em disponibilizar a melhor água para a população. A obra desses dois reservatórios, mostram um planejamento estratégico que traz orgulho para as operações da concessionária”.