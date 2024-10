Trabalhador morre após ter partes do corpo puxados por triturador em Três Lagoas

No último sábado (12), um homem morreu após ter se acidentado em uma máquina de triturar cana acoplada em um trator de cortar capim. O acidente aconteceu em uma propriedade rural perto da MS-320, em Três Lagoas, cidade localizada na região Leste de Mato Grosso do Sul.

A vítima, José Donizete de Medeiros, de 60 anos, escorregou durante o trabalho e teve o braço e perna puxados pelo triturador, ficando preso na máquina. Ele gritou por socorro e ao ouvir o pedido de ajuda, um vizinho foi até o local e desligou a máquina.

O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e ele foi levado inconsciente para atendimento médico em estado grave.

Devido a gravidade dos ferimentos, o homem acabou morrendo no Hospital Auxiliadora, da cidade de Três Lagoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram