Congresso instala CPMI para investigar fraudes de R$ 6,5 bilhões no INSS

Foto: reprodução
Foto: reprodução

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (15) o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar descontos irregulares em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A instalação da comissão deve ocorrer na próxima semana, conforme também confirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

As apurações tiveram início a partir de investigações da Polícia Federal, que apontaram um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, praticados por associações de representação de aposentados desde 2019. O valor estimado da fraude chega a R$ 6,5 bilhões.

Com a CPMI, deputados e senadores terão poderes para convocar autoridades, requisitar documentos e aprofundar as investigações sobre a atuação das entidades envolvidas. O objetivo é identificar os responsáveis e propor medidas que reforcem os mecanismos de proteção aos beneficiários da Previdência Social.

A expectativa é que a comissão funcione ao longo do segundo semestre, em paralelo a outras apurações sobre irregularidades em órgãos públicos.

 

Com informações do SBT News

