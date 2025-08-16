Jovem é preso ao tentar furtar motocicleta dentro de quartel do Corpo de Bombeiros em Campo Grande

Um jovem de 21 anos foi preso na madrugada deste sábado (16) ao tentar furtar uma motocicleta dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 5h40, um bombeiro de 28 anos flagrou o suspeito empurrando uma Honda CB 300 vermelha para fora da unidade. O jovem foi contido pelos militares até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar.

De acordo com os policiais, o rapaz estava bastante alterado e aparentava estar sob efeito de álcool e entorpecentes, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança e evitar fuga.

A motocicleta foi devolvida ao proprietário após a confirmação da propriedade. O caso foi registrado como furto majorado na forma tentada, já que ocorreu durante o repouso noturno dentro do quartel.

