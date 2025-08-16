EUA cancelam vistos da esposa e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Os Estados Unidos cancelaram os vistos da esposa e da filha, de 10 anos, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ambas estão no Brasil e receberam a notificação nesta sexta-feira (15), por meio de comunicado enviado pelo Consulado Geral dos EUA em São Paulo. O próprio ministro já estava com o visto vencido desde 2024.

A decisão ocorre dois dias após o governo norte-americano anunciar sanções contra autoridades brasileiras ligadas ao programa Mais Médicos. Na quarta-feira (13), o secretário de Estado Marco Rubio divulgou a revogação dos vistos de Mozart Julio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e de Alberto Kleiman, ex-funcionário da pasta.

De acordo com Washington, os servidores “teriam sido responsáveis ou cúmplices de um esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, acusado de explorar médicos por meio de trabalho forçado”.

Reação do ministro

O cancelamento dos vistos da família de Padilha acontece um dia após declarações do ministro criticando a postura norte-americana. Na quinta-feira (14), ele afirmou que a medida configurava retaliação política e classificou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “inimigo da saúde”.

Até o momento, o Itamaraty não se pronunciou oficialmente sobre a decisão. O caso amplia a tensão diplomática entre os dois países em torno do programa Mais Médicos e da participação de profissionais cubanos no Brasil.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais