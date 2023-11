Papai Noel dos Correios: adoção de cartinhas começa hoje

A adoção de cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios começa hoje em Mato Grosso do Sul. O evento de lançamento da campanha foi realizado na manhã desta quarta-feira (08), na agência dos Correios do Centro de Campo Grande na Avenida Calógeras. Com a presença ilustre do próprio Papai Noel, o estado já recebeu mais de 6,3 mil cartas com os mais diversos pedidos que vão desde material de desenho, bolas e bonecas a bicicletas e até piscinas.

Na campanha desse ano, as crianças de 23 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), 3 escolas municipais e 4 ONGs estão sendo agraciadas e apadrinhadas pelo projeto. Lucia Mendes, coordenadora da campanha em Campo Grande, ressalta o prazer que é trabalhar no Papai Noel dos Correios. “É uma satisfação pessoal. Eu não tenho filho e, às vezes, fico pensando se essa não é a forma que encontrei para preencher esse vazio. Eu sinto muita satisfação quando vejo a criança recebendo o presente. E é muito interessante a reação dos pais, eles também ficam muito felizes e eu acabo me emocionando. “, conta.

Além de Lucia, o Secretário Municipal de Saúde, Sandro Benites, que também esteve presente na agência dos correios para o lançamento da Campanha externou seus sentimentos ao falar sobre o prazer de fazer parte desse evento natalino. “É um momento único que as crianças tem. E olhar as cartinhas ali é emocionante. A criança pedindo um adesivo que brilha no escuro. São coisas pequenas, mas é um gesto que pode trazer alegria para as crianças.”, ressalta.

Durante os mais de 30 anos de campanha, que começou em 1989, já foram mais de 6.3 milhões de cartinhas atendidas em todo o Brasil. E no estado de Mato Grosso do Sul foram mais de 60 mil. Em relação a esse ano, no Brasil inteiro já foram recebidas mais de 96 mil cartinhas até agora e a caixa de correio do Papai Noel está aberta para receber cartas até o dia 20 de novembro.

Para enviar uma carta ao bom velhinho, a criança precisa ter até 10 anos de idade e estudar em escola pública ou ser membro de algum projeto da comunidade, como as ONGs, e estudar ou estar matriculada até a quinta série do ensino fundamental. Crianças PDCs não tem idade máxima para o envio da cartinha. As cartas devem ser manuscritas, e no caso de crianças que ainda não sabem escrever, ela pode desenhar e o responsável escrever qual presente ela quer ganhar. Após isso, é só tirar uma foto da carta, preencher o formulário disponível no site e enviar.

E para quem tiver interesse em adotar uma cartinha, em Campo Grande tem 4 pontos presenciais e as adoções ficarão disponíveis até o dia 15 de dezembro, com exceção dos pontos no Shopping Campo Grande que funcionarão até o dia 17 de dezembro. Já quem quiser apadrinhar uma cartinha e ainda assim não puder ir numa agência, é só acessar o site: blognoel.correios.com.br/adocao. Basta escolher uma cartinha, comprar o presente, embrulhá-lo e levar à agência de sua preferência até o dia 18 de dezembro.

