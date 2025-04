Homem acusado por estupro de vulnerável é condenado, em Aquidauana

Um homem, de 73 anos, foi preso, nesta segunda-feira (7), condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em Aquidauana, cidade distante 141 km de Campo Grande.O mandato determinou uma pena pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Após diligências de busca e investigações, o condenado foi localizado e preso. Em seguida, ele foi encaminhado ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde foram adotados os procedimentos legais de praxe.

A Polícia Civil ressalta ainda a relevância da participação da sociedade no enfrentamento à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas, de forma anônima e sigilosa, pelo telefone/WhatsApp (67) 99125-1566, contribuindo diretamente para a elucidação de crimes e a prisão de foragidos da Justiça.

