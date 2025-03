Jovem baleado em briga por tráfico de drogas é encontrado e levado à Santa Casa

Na manhã desta segunda-feira (24), um jovem de 26 anos procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para relatar que havia sido baleado na noite anterior, durante uma briga no Jardim Aero Rancho. O desentendimento teria sido motivado pelo tráfico de drogas.

O caso veio à tona quando uma equipe da Força Tática da Polícia Militar patrulhava a região e encontrou o rapaz sentado no chão, com um ferimento no pé, possivelmente causado por um tiro. Questionado pelos policiais, ele afirmou que a agressão ocorreu no domingo (23) e explicou que o conflito teve relação com o tráfico, já que é usuário de drogas.

Mesmo ferido, ele não buscou atendimento médico antes porque está foragido do sistema prisional. Além disso, se recusou a dar detalhes sobre o autor do disparo ou o local exato do crime, alegando medo por parte de facções criminosas com as quais tem desavenças.

Após ser localizado pelos policiais, o jovem foi encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.