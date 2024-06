Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Justiça eleitoral mais ágil

Na semana que passou, saíram as primeiras decisões da Justiça Eleitoral em relação a denúncias de abusos cometidos pelos políticos nas redes sociais e principalmente o mau uso da Inteligência Artificial para denegrir a imagem de adversários. O fato comprova o que todo mundo já estava prevendo sobre a importância que as redes sociais já têm na campanha e a entrada oficial da IA, como arma de marketing para os candidatos, seja para o bem ou para o mal. A novidade é que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul já está se antecipando e não deixando para punir somente após encerrada a eleição.

O atraso no julgamento de irregularidades cometidas por políticos e seus partidos tem sido uma constante e isso faz com que o número de prefeitos, governadores, deputados e até senadores passem por julgamentos em meio ao mandato e até mesmo sejam afastados. Essa punição determinada já na pré-campanha pode ser um prenúncio de que neste ano a Justiça Eleitoral poderá ser um pouco mais célere. Se isso acontecer, poderá possibilitar que o eleitor tenha, na hora de votar, candidatos aptos a cumprir os quatro anos de mandato e não com pendências que podem levar à cassação.

Tetila

O ex-prefeito de Dourados Laerte Tetila é o nome referido para ser o companheiro de chapa de Tiago Botelho na tentativa do PT retornar ao comando da prefeitura de Dourados. A maior dificuldade é convencer a família de Tetila que não quer vê-lo envolvido na roda-viva da política, até porque o seu prestígio pode ser decisivo para a definição do novo chefe do Executivo douradense.

Mulher

Entre os dirigentes do PSDB, parece ser unânime a ideia de que para estar na mesma chapa de Beto Pereira terá que ser uma mulher e começa a crescer que um segundo quesito é que ela não esteja ligada à política. Estão sendo avaliados nomes de empresárias, policiais e mulheres ligadas à entidade da assistência social.

Indefinição

Entre os opositores do prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), ainda impera a maior confusão sobre a melhor estratégia para disputar a eleição, se com um ou com dois candidatos. Na dúvida, tanto o ex-deputado estadual Marçal Filho (PSDB) quanto o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD), continuam em campanha e, pelo jeito, uma definição ainda deve demorar.

De fora

O ex-deputado federal Fábio Trad que foi sondado para se filiar ao PDT e ser uma opção para vice da Rose Modesto na disputa pela Prefeitura da Capital, disse a amigos que vai ficar de fora da disputa eleitoral deste ano. Por enquanto, não se sabe qual dos dois irmãos ele vai seguir, se Nelsinho Trad no PSD ou Marquinhos Trad no PDT, ou se ainda aceita o convite para entrar no PT uma vez que hoje integra a equipe do Governo Lula.

Corumbá

Uma vez que decidiu permanecer no PSDB, o prefeito Marcelo Iunes passa a ter uma posição de decisão sobre o resultado eleitoral, uma vez que já disse que não irá apoiar o candidato do PSB, que terá como vice um indicado pelo PSDB. Mesmo que não oficialmente, o apoio de Iunes terá peso significativo na decisão da eleição.

Jogando a toalha

O presidente do Diretório Regional do PL, deputado Federal, disse que tem se preocupado mais com as disputas pelo interior e na Capital deixou tudo na mão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a possibilidade de candidatura própria fica cada vez mais distante, pode apoiar um dos atuais pré-candidatos e essa definição ficará para o mês de julho.

Meninos eu vi

O ex-prefeito de Dourados, José Elias Moreira, quando concorreu ao Governo do Estado na eleição de 1982, como o candidato apoiado pelo então governador Pedro Pedrossian contra Wilson Martins, viu suas chances ficarem reduzidas. Já no final da campanha, um dia, ficaram algumas horas na sala de espera da Governadoria para ser recebido pelo governador ao ser indagado se a presença de Pedrossian na sua campanha estava fazendo a diferença, ele com sua tradicional calma, respondeu.

– Na verdade, eu vim perguntar quando ele vai entrar na campanha.

Frase

“O primeiro passo para recuperar o futebol é reformar o Morenão”

Deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), presidente da Comissão que monitora a revitalização do estádio Morenão

