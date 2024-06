“Dia D” contra poliomielite registra baixa procura na Capital e preocupa autoridades da Saúde

Apenas 1.647 bebês e crianças foram vacinados em Campo Grande durante o “Dia D” da campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite que aconteceu neste sábado (08). A campanha começou no dia 27 de maio e termina essa semana, no dia 14 de junho. Durante todo o dia, Campo Grande contou com sete unidades de saúde e mais dois shoppings aplicando as vacinas contra a poliomielite.

A chefe do serviço de imunização da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Ananda Luz, ressalta que o “Dia D” foi criado para conscientizar a população para a importância da imunização. “O Dia D é um estímulo para quem não consegue levar a criança para vacinar durante a semana possa ter o sábado como foco, é um sábado aberto, de festa para atrair a população”, comenta.

Dois pontos de vacinação realizaram mais de 300 imunizações no sábado e foram os de maior movimento, sendo o Shopping Norte e Sul com 338 crianças vacinadas, e USF 26 de agosto com 307 imunizações. No entanto, o número de vacinados está longe de atingir a meta. Conforme a Sesau, a expectativa era imunizar 61.826 crianças de um a quatro anos de idade durante os 19 dias de campanha, mas menos de 10% do público-alvo (5.356) tomou a vacina de 27 de maio até 10 de junho.

Ananda alerta ainda para o risco de não ter a cobertura vacinal desejada pelas autoridades em saúde e lembra que quanto menor o número de vacinados, maiores são as chances de reintrodução da poliomielite. “As pessoas viajam, a gente pode estar de um dia para o outro em qualquer lugar do mundo, a gente tem um risco importante que essa doença volte, a gente tem uma população desprotegida”, conclui.

Com informações da assessoria da Prefeitura

