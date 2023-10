Governo do Estado vai capacitar 13 mil trabalhadores de MS

Serão investidos R$ 12 milhões em cursos

O Governo do Estado vai investir R$ 12 milhões em cursos nas áreas da indústria, comércio, serviços e meio rural, para qualificar trabalhadores. O convênio foi assinado na segunda-feira (2) junto ao “Sistema S”, por meio do programa “MS Qualifica”, com a missão de capacitar 13.409 trabalhadores com cursos profissionalizantes gratuitos.

Lançado em maio deste ano, o programa “MS Qualifica” tem como foco preencher vagas abertas no mercado de trabalho, que só não são ocupadas por falta de capacitação dos trabalhadores. Na ocasião, o governador do Estado, Eduardo Riedel, comentou que a iniciativa é para que os trabalhadores tenham melhores oportunidades de emprego.

“Nosso objetivo é não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Por isso, vamos promover a inclusão destas pessoas que estão à margem do processo, para gerar novos empregos e assim melhorar a renda da população. Isto passa pela qualificação profissional, direcionada às áreas que têm vagas no mercado de trabalho”, destacou Riedel, no lançamento do plano estadual.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, a qualificação profissional deve ser compreendida no Estado como uma política pública permanente.

“Investir na qualificação profissional nunca é um mau negócio, embora o retorno financeiro aconteça em médio ou longo prazo, contribui para os trabalhadores na obtenção de melhores empregos, para criar novas oportunidades e aumentar a renda dos profissionais, promovendo a inclusão social, combate à discriminação e diminuição da vulnerabilidade”, defende Ademar Jr.

Parcerias

A qualificação desses 13 mil sul-mato-grossenses será resultado da parceria firmada entre o Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sistema S (Sebrae MS, Senai MS, Senac MS e Senar MS).

Nessa etapa, serão ofertados 851 cursos de qualificação gratuitos, nos segmentos da indústria, comércio, serviços e agronegócio, com investimento total de 12,5 milhões (R$ 12.576.284,66), sendo governo federal – R$ 4.266.340,00, Governo do Estado – R$ 5.717.620,00 e parceiros (Sistema S) – R$ 2.592.324,66.

O cronograma de execução dessas ações varia de acordo com a entidade parceira, com previsão até dezembro de 2025.

Ações

O Sebrae/MS, instituição que promove o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, apoiará o governo estadual na capacitação de capital humano. Serão ofertadas 312 capacitações a 4.816 trabalhadores, nos segmentos de comércio, serviços, indústria, logística e turismo. Essas capacitações serão realizadas em 49 municípios que possuem demandas previamente mapeadas.

Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a parceria levará as capacitações da Funtrab aos municípios do interior, em consonância com as ações dos programas do Senar – Formação Profissional e de Saúde do Homem e da Mulher Rural. Tem como objetivo tornar as atividades de intermediação de mão de obra e demais ações educativas ligadas ao trabalho e emprego acessíveis às comunidades rurais.

Senai/MS – Serviço nacional de Aprendizagem Industrial, organização voltada para o ensino e qualificação da mão de obra operária do país, também será parceira, promovendo cursos de capacitação em 38 municípios. A previsão é de 21 cursos de 100 a 200 horas aula e 3.430 alunos beneficiados.

No Senac/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Mato Grosso do Sul refere- -se à execução do “Programa de Qualificação Profissional para Preparação e Recolocação para o Mercado de Trabalho”, que visa contribuir com a mitigação das dificuldades enfrentadas pelos empresários do setor de comércio de bens, serviços e turismo para a contratação de profissionais qualificados em ocupações variadas.

Por – Suzi Jarde

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.