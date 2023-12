Confira a coluna: “Segredos de Estado”

A curva das pesquisas

Qualquer bom observador de pesquisa eleitoral sabe que se descobre a tendência do processo de disputa pela curva dos resultados obtidos pelos candidatos a partir da terceira consulta. Descendente, ascendente ou estagnada indicam o potencial da candidatura e, neste momento, as assessorias podem mudar ou aperfeiçoar as estratégias e é isso que muitos pré-candidatos já estão fazendo, a esta altura da pré-campanha eleitoral, para que possam confirmar ou abortar os projetos eleitorais.

Candidaturas com maior poderio financeiro, normalmente, já contratam institutos que realizam consultas diárias, para avaliar o impacto de estratégias assim que elas são apresentadas para o eleitorado. Naturalmente, manter uma estrutura de consulta diária, normalmente feita por telefone ou pelas redes sociais, têm um custo elevado, mas permite ao candidato fazer a correção de rota de uma ação com maior agilidade e evitar danos maiores à candidatura.

Removendo desconfianças

Ao assumir o comando do diretório municipal do PSDB de Campo Grande, Beto Pereira teria removido mais uma dúvida quanto a sua pré-candidatura a prefeito da Capital. Essa era uma das condições estabelecidas para que conseguisse se consolidar como o candidato tucano à sucessão de Adriane Lopes.

Ansiosos

Uma grande ansiedade toma conta dos deputados estaduais, com relação ao desfecho do julgamento dos três conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul pelo Superior Tribunal de Justiça. É que à medida que o tempo passa, começam a mudar os favoritos às vagas que poderiam surgir com um afastamento definitivo dos três investigados.

Pé no freio

Pelo menos por enquanto, o ex-candidato a governador Capitão Contar colocou o pé no freio, com relação à proposta de formação de uma frente de direita para disputar a Prefeitura de Campo Grande. A única possibilidade de apoiar essa frente seria se Contar fosse o candidato escolhido.

Tudo aberto

Por enquanto, a disputa pela Prefeitura de Campo Grande estaria totalmente aberta, podendo acontecer de tudo, desde a confirmação de nomes que já estão colocados como pré-candidatos até o surgimento de alguém totalmente desconhecido, que acabe por se transformar em fenômeno eleitoral.

Por resultados

O pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB quer terminar o ano com índices de dois dígitos nas pesquisas eleitorais, pois isso facilitaria as articulações por apoio até março, quando será aberta a janela para que políticos com mandato possam mudar de partido para disputar a eleição.

Mudanças

Com a possibilidade de mudanças nas regras para a disputa eleitoral de 2024, os partidos começam a acelerar as articulações, uma vez que as candidaturas deverão ser registradas até 26 de julho e não mais em 15 de agosto, o que significa que, pelo menos no início de julho, todas as chapas terão que estar compostas.

Meninos, eu vi

Albino Coimbra Filho, que foi vereador, deputado federal e prefeito de Campo Grande, em nenhum dos momentos em que exerceu mandato deixou de ser um assíduo frequentador dos bares de Campo Grande. Quando prefeito, ele estava no “Bar do Paulo”, localizado na esquina em frente ao Supermercado Extra e, de repente, viu o então governador, Marcelo Miranda chegar e saiu com essa: – Se cair uma bomba aqui, agora, o Estado fica à deriva.

