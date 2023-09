Cassems inicia a primeira rodada da ’14ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society’ neste domingo

Solenidade de abertura do campeonato contou com a participação de equipes, diretoria da Cassems e gols

No último domingo (17), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) deu o pontapé inicial na 14ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society. Participaram da solenidade de abertura a diretoria e conselheiros da Caixa dos Servidores, representantes de entidades sindicais, e atletas que irão disputar o campeonato.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destacou a importância da prática esportiva no cuidado à saúde e do torneio realizado pela Cassems desde 2008, e que nesta edição terá 28 equipes disputando títulos nas categorias: veteranos, livre e master. “É um evento de muita grandeza, que celebra o esporte, celebra a saúde, e essa é uma das grandes missões da Cassems, um evento totalmente patrocinado, feito para os servidores com o objetivo de promover a saúde”, afirmou Ayache.

O coordenador da Copa Saúde Cassems, Wilson Xavier Paiva, falou sobre a expectativa de iniciar a 14ª edição do campeonato que será disputado nos próximos dois meses todas as quartas-feiras e domingos nos campos do Sinpol e da ACP. “Nós esperamos que o bom futebol prevaleça, além da confraternização entre os atletas e seus familiares como todos os anos”, pontua.

Nesta edição, 9 equipes disputam o título na categoria Veteranos, 13 times disputam na categoria Livre e a categoria Master tem 6 equipes disputando o título de campeã. Entre os inscritos, estão os campeões nas categorias livre e veteranos da última edição: Casarao Nova Lima/AME.

Os jogos deste domingo aconteceram no campo do Clube de Campo do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP). O presidente da ACP, Gilvano Kunzler Bronzoni, comemorou a parceria entre a Cassems e a entidade. “Sediar jogos nos campos da ACP é realmente uma satisfação, temos orgulho de participar da Copa Cassems e acompanhar o campeonato que promove a saúde, o lazer e incentiva a prática esportiva entre os servidores públicos”, salienta Bronzoni.

Segundo o presidente da Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AME-MS), Thiago Monaco Marques, os dois times retornam ao campeonato para defender os títulos conquistados ano passado.

“A Copa Saúde Cassems é um evento que vem a brindar esse comprometimento que a Caixa dos Servidores tem com a prevenção e o cuidado com a saúde. O esporte vem além disso, trazer esse sentimento de agregação entre os servidores públicos, então para nós hoje é motivo de orgulho estar presente, obviamente para defender os títulos porque nós somos os campeões nas categorias Master e Veteranos da última edição da Copa Saúde Cassems”, ressalta Monaco.

A estreia foi marcada por vitórias para os campeões nas categorias Master e Veteranos, os times Casarão Nova Lima/AME. Na categoria “Veterano”, o time Casarão Nova Lima/AME venceu por 7 x 1 a equipe Patrimonial Peladeiros. E na categoria “Livre” a vitória foi de Casarão Nova Lima/AME 5 x 1 contra o Aliança Galáticos.

Além do retorno dos campeões, o torneio teve ainda disputa entre as Aliança Galáticos que empatou com 1×1 contra o time da Cassems na categoria ‘Veterano’. Já na categoria Livre, a equipe do Hospital Cassems levou a melhor com placar de 5×2 para a ACP.

A tabela, datas dos próximos jogos e resultados podem ser conferidos no site da Copa Saúde Cassems: copasaude.cassems.com.br.

Sobre a Copa Saúde Cassems – o torneio realizado pela Cassems é voltado para os servidores públicos estaduais e tem o objetivo de promover a saúde por meio da prática de esportes. Esta 14ª Edição do campeonato tem o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e patrocínio de: Norem, Centro Oeste Implantes, Life Med, Scoob Ipê, Quality Medical, Biomed, Lac Med.

