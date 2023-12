Antônio João Hugo Rodrigues, morre em Campo Grande

O empresário, jornalista e ex-senador, Antônio João Hugo Rodrigues, morreu aos 75 anos, na segunda-feira (18) devido a complicações cardíacas. O jornalista que construiu sua carreira à frente do jornal Correio do Estado, que em breve completará 70 anos, deixa um legado para a história da comunicação em Mato Grosso do Sul.

O ex-senador, que já havia sido operado do coração, era diabético e não resistiu a uma parada cardíaca. Antônio João estava internado no Hospital do Coração, onde há um mês, havia passado por um cateterismo e na última quinta-feira (14), sofreu um infarto.

Havia a pretensão de a equipe médica realizar um novo cateterismo, mas devido a dificuldades de acesso à veia, que estava muito fina, optou-se por desobstruir a gordura em uma das válvulas do coração, apenas com medicação. Antônio João chegou a receber visitas, no último sábado.

Sempre polêmico, o ex-sócio-proprietário do Grupo Correio do Estado também era apaixonado por política e, exerceu o mandato no senador, no ano de 2006, por quatro meses, quando foi suplente de Delcídio do Amaral. Antônio João também participou de disputas eleitorais, concorrendo aos cargos de deputado estadual pelo PTB, em 2006, senador pelo PSD em 2014 e chegou a ser suplente de deputado estadual em 2018, pelo PTC.

Membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, “A.J” como era conhecido, ocupava a cadeira nº 13 da Academia, a mesma que o pai e também jornalista, José Barbosa Rodrigues, ocupou. Com um currículo invejável, conquistou um dos prêmios mais importantes da imprensa nacional, quando foi repórter do jornal O Estado de S. Paulo, com Prêmio Esso de Jornalismo, em 1976.

O velório de Antônio João será realizado das 10h às 12h, no Cemitério Memorial Park, na Rua Francisco dos Anjos, 442, no Bairro Universitário. O corpo será levado para Araçatuba, interior de São Paulo, onde será cremado. As cinzas serão jogadas no Rio Paraguai, pedido feito por Antônio João aos familiares.

