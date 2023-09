Confira a coluna “Conectado”

Calor

O Mato Grosso do Sul e o Brasil são, neste momento, dois dos lugares mais quentes do mundo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para 11 Estados e o Distrito Federal, incluindo MS, avisando que as temperaturas ficariam 5ºC acima da média por mais de cinco dias.

E olha que mal começou a primavera. O instituto também diz que situações climáticas extremas devem se tornar mais frequentes. A organização prevê que eventos como essa onda de calor atual ocorrerão, aproximadamente, a cada 5 anos se o aquecimento global atingir 2°C acima dos níveis pré- -industriais. Como sabemos, o Acordo de Paris busca limitar o aquecimento a 1,5°C. Mas nós já nos aproximamos, segundo esses pesquisadores, de 1,1°C de aquecimento.

O programa “World Weather Attribution”, que estuda as mudanças climáticas, afirma que as ondas de calor que afetaram a América do Norte e a Europa, em julho, teriam sido praticamente impossíveis sem a mudança climática causada pelos humanos. As altas temperaturas causaram milhares de mortes na Europa e centenas de incêndios florestais. Nos Estados Unidos, pessoas tiveram queimaduras de terceiro grau ao tocar em objetos expostos ao sol, e o asfalto chegou a 80ºC, derretendo rodas de carro, por exemplo, em Phoenix, no Arizona. A ilha de Maui, no Havaí, foi devastada por causa de um incêndio, causado pelo sol escaldante. E tem quem ainda não leve a sério as mudanças climáticas causadas por nós, humanos.

…E o calor escaldante vem para ficar. O gelo marinho da Antártica chegou aos níveis mais baixos já registrados no inverno, segundo o Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo. Em 10 de setembro, a extensão máxima anual foi de 16,96 milhões de quilômetros quadrados, um milhão a menos que o recorde mínimo anterior, em 1986. Essa é a menor extensão já registrada desde 1979, quando o satélite começou a fazer o levantamento. A redução do gelo antártico pode afetar a reprodução de animais e acelerar o aquecimento global com a diminuição da luz solar refletida para o espaço.

Internet

O presidente Lula anunciou um novo programa para instalar internet em escolas de todo o país. A iniciativa foi criada via decreto assinado e pretende levar wi-fi a mais de 138 mil escolas, até 2026. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a estratégia vai definir a implantação de banda larga na rede de ensino onde não há conectividade.

A pesquisa TIC Educação 2022, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostra que 58% das escolas de ensino fundamental e médio têm computadores e internet para os alunos. Mesmo que a maior parte deles tenha alguma conexão com a rede, a qualidade não é suficiente para ser utilizada para fins educacionais. O levantamento ouviu 10.448 pessoas, entre estudantes, professores, coordenadores e gestores de 1.394 escolas públicas e privadas em 2022 e 2023. Somente 52% das escolas estaduais têm mais de 50 Mbps de velocidade em seu principal ponto de conexão – o ideal é 1 Mbps por aluno. A realidade das particulares não é melhor: apenas 46% têm uma conexão acima dos 50 Mbps. Só 29% das municipais contam com o serviço.

Fracassou

Jair Bolsonaro, seu entorno e militares da reserva pediram um golpe às Forças Armadas. O relato foi feito pelo general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, em conversas pessoais, segundo oito oficiais-generais ouvidos pela “Folha”. Após a vitória de Lula, os comandantes das três Forças foram convocados umas dez vezes para reuniões, no Palácio da Alvorada. A decisão do Exército de não apoiar um golpe surgiu de conversas entre generais e consultas de representantes estrangeiros, que afirmaram que haveria oposição a uma ruptura democrática.

Estresse

Momentos de estresse por causa da política fiscal. É isso que Samuel Pessôa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas, acredita que a economia vai enfrentar, no atual governo. Em entrevista ao “Estadão”, ele afirma que Lula é o árbitro de um cabo de guerra entre o grupo político que deseja ampliar os gastos e a Fazenda, “que quer colocar um pé no freio”.

…E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Congresso não será problema para as pautas econômicas e ambientais. “O Congresso Nacional, além de não ser empecilho, será o caminho correto e republicano de ter todas essas conquistas no Brasil.”

Juízas

A proposta que altera regras para a promoção por merecimento de juízes à segunda instância do Judiciário foi alterada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo é ampliar o número de mulheres nesses cargos. Após a aprovação, a relatora da medida, a conselheira Salise Sanchotene, afirmou, chorando, que foi um “dia de vitória”. O texto prevê a criação de duas listas – uma mista e outra só com juízas –, que serão utilizadas alternadamente pelos tribunais de segunda instância até que haja ao menos 40% de magistradas.

A sessão foi presidida pela ministra Rosa Weber, que se aposenta nesta semana. Em seu último discurso, também chorou. “Eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas, elas sempre escorrem para dentro. Nesses dias, elas têm teimado em mudar o rumo”, disse, acrescentando que foi um “enorme privilégio” atuar no CNJ.

Por Bosco Martins.