Mulher é atropelada pelo próprio carro e morre após 6 horas prensada em muro

Maria Regina dos Santos, de 61 anos, morreu em um acidente ao ser atropelada na garagem de sua própria residência, localizada no Bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande. O incidente ocorreu na rua Mergulhão durante a noite de quarta-feira (27).

As circunstâncias do acidente ainda não estão completamente esclarecidas, de acordo com informações iniciais fornecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar. Entretanto, a suspeita é que ela estivesse entrando no veículo quando ele arrancou. A idosa acabou prensada sob um muro e a porta do carro.

O chamado para a equipe de resgate foi feito pelo marido da vítima, que encontrou a cena ao chegar em casa. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram o óbito de Maria Regina.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pela Perícia da Polícia Civil. O caso será registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada) como uma morte a ser esclarecida, aguardando-se mais informações sobre as circunstâncias do incidente.

