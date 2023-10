PF cumpre mandados em nova operação contra grupo de contrabandistas

A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (28) a segunda fase da Operação Bora Bora em cidades do interior de São Paulo. A ação visa desarticular um esquema criminoso na região de Três Lagoas, cidade situada na divisa com o Estado alvo da operação. Quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, sendo dois em São José do Rio Preto (SP), um em Álvares Machado (SP) e outro em Piquerobi (SP), todos emitidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Três Lagoas.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de um indivíduo envolvido no transporte de mercadorias contrabandeadas do Paraguai, em conjunto com batedores, cerca de dois anos atrás. Nesta fase da operação, a Polícia Federal busca coletar provas, apreender mercadorias contrabandeadas e identificar outros envolvidos no esquema.

Segundo a PF, a primeira fase da Operação Bora Bora ocorreu em novembro do ano passado. A investigação teve início em 2021 após a prisão de três pessoas transportando cigarros de origem paraguaia em Três Lagoas.

Os contrabandistas utilizavam grupos em um aplicativo de mensagens instantâneas, todos com o nome “Bora Bora”, para comunicação, o que resultou no nome da operação. A administradora do grupo cobrava R$ 50 por pessoa para ingressar na lista, onde informações em tempo real sobre fiscalizações policiais nas rodovias eram trocadas entre os membros.

