Confira a coluna “Conectado”

Homem de confiança do secretário de Cidadania, Cultura, Esporte e Turismo, Marcelo Miranda (PSDB-MS), o empresário de comunicação e proprietário da rádio “Karandá”, de Naviraí, Eduardo Mendes Pinto foi nomeado pelo governador Eduardo Riedel, para comandar a Fundação de Cultura, em substituição ao ex-presidente Max de Freitas, que deixou o cargo em junho. Max foi demitido após desentendimento com o próprio secretário Marcelo Miranda, que foi alvo de fogo amigo, mas mostrou ser de confiança do governador Riedel e tem se destacado com uma atuação participava e com o apoio do setor cultural, aprimorando e dando nova cara aos grandes projetos culturais de MS. Como foi o caso do Festival de Inverno de Bonito, um sucesso absoluto de organização e expertise. Na semana que passou, Marcelo Miranda ainda teve mais um voto de confiança dos dirigentes partidários tucanos, sendo eleito vice-presidente do pré-candidato Beto Pereira (PSDB-MS), no diretório municipal.

Além da prefeita Adriane Lopes (PP-MS), a deputada federal Camila Jara (PT-MS) será a segunda mulher a ser oficialmente pré-candidata à Prefeitura de Campo Grande. Apesar do “esperneio” criado pela ex-candidata ao governo Giselle Marques, não só a executiva do PT como as principais lideranças do partido e também a militância consideram o nome de Camila Jara o com maiores chances de ganhar a Prefeitura da Capital e para eleger uma bancada maior de vereadores para a Federação da Frente Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). A convenção do PT, segundo o presidente municipal, Agamenon Rodrigues, acontece neste sábado (23) e deverá contar com a presença de seus principais líderes e militância, consolidando a pré-candidatura de Camila Jara à sucessão municipal.

A candidatura de Camila Jara reanimou até mesmo o ex- -governador e deputado estadual Zeca do PT, que vê grandes possibilidades de o partido voltar ao seu tempo, administrando a Capital. Ele disse que vai defender, na convenção partidária, o nome do deputado Pedro Kemp como vice de Jara, numa composição de chapa pura.

…Enquanto isso, na TV já circula a propaganda partidária do PSDB, com o governador Eduardo Riedel aparecendo junto com o pré-candidato Beto Pereira (PSDB-MS). Em áudio/vídeo, Riedel e Beto Pereira aparecem juntos e, em tom de pré-campanha eleitoral, falam dos avanços da gestão do PSDB no Estado e na Capital. O deputado federal ressalta que o “governo do PSDB faz gestão para levar escola, saúde, asfalto e oportunidade de emprego para todas as cidades do Estado, pois as pessoas querem resultado para a vida delas”.

Em sua participação, Riedel reforça a fala; “é isso mesmo, Beto, e esse é o nosso compromisso, fazer política pública chegar até as pessoas e sem deixar ninguém para trás”. E finaliza: “Estamos juntos, Beto”. Em seguida, Beto Pereira completa: “Estamos juntos, Riedel”. A expectativa da coordenação é de que a entrada do governador na pré-campanha de Beto Pereira à prefeitura reflita, em breve, nas pesquisas de intenções de votos.

Se Flávio Dino for para o STF (Supremo Tribunal Federal), deve haver um novo troca-troca no Executivo e a criação de mais uma pasta. Vera Magalhães conta que Lula pode nomear uma mulher negra como ministra da AGU (Advocacia-Geral da União): Claudia Trindade, que é assessora especial de Diversidade e Inclusão do órgão e tem prestígio junto ao PT e ao Prerrogativas, grupo de advogados próximo a Lula. Jorge Messias deixaria a AGU e assumiria o Ministério da Justiça, que seria desmembrado, com a Segurança Pública ficando com o número 2 de Dino, Ricardo Capelli, que atuou como interventor na segurança do Distrito Federal, após o 8 de janeiro.

Bosco Martins

