Rotary Clubs unem forças para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Em uma notável demonstração de solidariedade e compaixão, o Rotary Club Campo Grande se uniu ao Rotary Club de Teutônia para lançar uma campanha de arrecadação de fundos com o objetivo de fornecer ajuda às vítimas das recentes enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul.

“Procuramos o clube de Teutônia no dia 9 de setembro, e no dia 11 de setembro participamos de uma reunião por vídeo, na qual manifestamos nosso desejo de ajudar. Os companheiros de lá ficaram muito surpresos com a nossa atitude de procurar um clube da própria região afetada pela tragédia para, em parceria, realizar alguma ação concreta para ajudar as pessoas. Esperamos ser, por menor que seja, um exemplo de pessoas em ação e levar esperança ao mundo”, afirma Ana Luzia Abrão, presidente do Rotary Club Campo Grande.

Os Rotary Clubs convocam as pessoas a se unirem e fazerem suas doações, pois o principal objetivo desta campanha é arrecadar fundos para ajudar as vítimas das enchentes, auxiliando na reconstrução de suas vidas e comunidades.

“Somos de uma cidade vizinha a essas cidades que foram afetadas pela enchente e sentimos uma responsabilidade ainda maior em ajudar essas pessoas. Muitas pessoas perderam tudo o que tinham: casas, bens e familiares. No primeiro momento, focamos muito em fornecer comida, água, roupas e abrigo para garantir a sobrevivência das pessoas. Agora, estamos entrando em um segundo momento em que as pessoas precisam retornar às suas casas, e é preciso uma grande mobilização para proporcionar condições dignas para reconstruir o que foi destruído. Desde já, agradecemos e contamos imensamente com a solidariedade de todos”, explica Fábio Zorthea, presidente do Rotary Club de Teutônia.

Essa campanha está sendo realizada juntamente com o Rotary Club Campo Grande e o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Tropeiros da Querência. E para maximizar o alcance e impacto da campanha, os Rotary Clubs pedem a todos que compartilhem essa mensagem de esperança e ajuda com familiares e amigos.

“Diante dessa situação, vamos ajudar o Rotary mais próximo, o Rotary que vai auxiliar diretamente essas pessoas a superarem essa grande dificuldade. Este é o caminho. É hora de nós darmos uma mão, estarmos ao lado deles, fazer orações por eles e contribuir com nossos recursos para que eles possam ter condições de viver melhor”, ressaltou Hélio Mandetta, Governador do Distrito 4470 (1992-1993).

As doações podem ser feitas por meio do Pix ou depositando diretamente na conta bancária dedicada e criada especialmente para esta campanha:

Detalhes da Conta Bancária:

Titular: Rotary Club Campo Grande

CONTA CORRENTE

Banco: 756

Número da Conta: 61.920-5

Chave Pix: 03787295000186

Duração: A campanha ocorrerá de 22 de setembro a 22 de outubro, garantindo ampla oportunidade para contribuições.

Ambos os Rotary Clubs estão comprometidos com total transparência e prestação de contas na utilização dos fundos arrecadados. Atualizações regulares sobre o progresso da campanha e a distribuição da ajuda serão fornecidas a todos.

Sobre o Rotary Club de Campo Grande

O Rotary Club Campo Grande é uma organização sem fins lucrativos, comprometida há 83 anos com a realização de projetos humanitários e a promoção de ações sociais, visando beneficiar toda a comunidade local. O clube faz parte do Rotary International, uma rede global de voluntários dedicados a causas humanitárias em todo o mundo.

Com informações da ASCOM do Rotary Club Campo Grande.

