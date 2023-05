Confira a coluna “Conectado”

Suspensão

A semana fechou com a Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendendo o nível máximo de alerta sobre a pandemia de covid-19, que deixou “pelo menos 20 milhões” de mortos no mundo. A OMS considera que a doença está suficientemente controlada. No Brasil: “Poderíamos ter evitado metade dos mortos”, garantiu o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ao comentar a decisão da OMS.

Ou seja, segundo o ex-ministro, “as mortes de 350 mil pessoas por covid-19 poderiam ter sido evitadas no Brasil se o governo Jair Bolsonaro não tivesse politizado o enfrentamento da doença, difundido o caos informacional e o negacionismo, além de ter desmantelado a coordenação do combate pelo Ministério da Saúde. Ao final da pandemia, com mais de 700 mil mortes, o Brasil responde por 10% dos óbitos registrados no mundo”, comentou Mandetta, demitido por Bolsonaro.

Saúde

…E com as cobranças do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e as dificuldades para angariar apoio na Câmara, o governo autorizou a liberação de R$ 3 bilhões do orçamento na área de saúde. O montante será enviado a Estados e municípios, mas o destino do dinheiro será definido em negociação com as bancadas estaduais no Congresso. Segundo o Ministério da Saúde, a liberação já estava prevista na PEC da Transição. Esse valor é parte dos R$ 9,8 bilhões que o Executivo herdou, com o fim do orçamento secreto.

Saúde 1

Está confirmada para esta segunda-feira (8), como adiantou a coluna, o lançamento do programa Mais Saúde, pelo governo do Estado, que acontece a partir das 16h, no hospital São Julião. Já o Ministério da Saúde lançou campanha nacional, alertando para sinais, sintomas, prevenção e controle da dengue, chikungunya e zika, devido à alta expressiva de casos. “Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, coloca seus ovos”, recomenda o ministério.

Posses

…E o governador Eduardo Riedel (PSDB) foi representado na posse dos novos dirigentes do governo federal pelo secretário-adjunto de Meio Ambiente, Walter Carneiro Junior. Mais tarde, o governador recebeu, em seu gabinete, acompanhado do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, os já empossados Paulinho Roberto, novo superintendente do Incra (Instituto Nacional de Colonização Agrária); Marina Nunes, coordenadora geral do escritório estadual do MDA (Ministério de Desenvolvimento Agrário) e o vereador licenciado de Glória de Dourados, Julio Buguelo, superintendente da Pesca e Aquicultura. Eles foram apresentados pelo ex-governador e deputado estadual Zeca do PT e pelo deputado federal Vander Loubet e seus padrinhos, na indicação dos cargos.

Valendo

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), validou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça que liberou a cobrança de impostos sobre incentivos fiscais dados por Estados a empresas. A medida pode render R$ 90 bilhões ao governo, se tornando o principal meio de reforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para viabilizar a nova regra fiscal e o equilíbrio das contas públicas. Na semana passada, Mendonça havia determinado a suspensão do julgamento, minutos antes do início. Entretanto, os ministros do STJ seguiram com a sessão e deram vitória ao governo. A decisão de Mendonça seria analisada pelos demais ministros e poderia ser derrubada. O governo então recorreu e pediu que o ministro reconsiderasse a suspensão do entendimento do STJ.

Peculato

….E o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi o único a ter uma semana desagradável. Um laudo do Ministério Público do Rio comprovou a prática de rachadinhas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos- -RJ). De acordo com o documento, desde 2018, Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete do Zero Dois, recebeu depósitos de R$ 2,014 milhões das contas de outros funcionários. Fernandes chegou a pagar contas do vereador e o MP investiga se esses pagamentos eram regulares, o que caracterizaria crime de peculato. Segundo Bela Megale, o ex-presidente foi avisado de que o cerco ao filho estava se fechando, o único dos três rebentos políticos que pode ser preso pela Justiça estadual. A defesa de Carlos reclamou de “vazamentos seletivos” sobre o caso.

Peculato 1

O Zero Dois está só. Segundo Guilherme Amado, ninguém tem procurado os desembargadores do TJ-RJ para interceder em favor do vereador, ao contrário do que aconteceu com seu irmão mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), investigado por rachadinhas quando era deputado estadual.

Abatimento

…Enquanto isso… Dirigentes do PL, que se reuniram em Brasília, com Bolsonaro, o consideraram muito abatido com a operação da PF. Ele voltou a negar envolvimento com a falsificação da carteira de vacinação e disse que deveria ter tomado o imunizante, ainda que para diminuir a rejeição do eleitorado, na disputa presidencial. Por conta da ação dos agentes federais, Bolsonaro cancelou a participação em um congresso de direita que acontecerá em Portugal, nos dias 13 e 14 deste mês.

Por Bosco Martins.

