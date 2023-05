Tradição Nipo! Hoje tem Undokai na Associação Nipo-Brasileira

A 36ª edição do Undokai, tradicional evento japonês, começa hoje (7), com a execução do Rádio Taissô, na sede campestre da AECNB (Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira), de Campo Grande.

Além das diversas provas com participantes de todas as idades, o evento conta com o melhor da gastronomia japonesa, como sushi, tempurá e yakiniku bentô e muitos expositores que levam opções de aquisição de veículo, comercialização de produtos de saúde e higiene, pacotes turísticos e trabalhos no Japão.

Entre as provas principais da competição estão cabo de guerra, corrida de 3 gerações e caça ao tesouro para os idosos. A entrada do evento e o estacionamento são gratuitos. A sede campestre da associação fica na avenida Ministro João Arinos, 140 – saída para Três Lagoas.

Undokai é uma palavra japonesa que pode ser traduzida como “reunião esportiva” ou “gincana poliesportiva”. O evento é direcionado para famílias e à comunidade escolar que abrange diversas atividades esportivas e brincadeiras.

Embora o evento tenha ligação direta com o esporte, seus participantes não são esportistas especializados, mas pessoas comuns, crianças, jovens, adultos e idosos. A intenção do Undokai é que todos possam se divertir com seus colegas e familiares e os prêmios são brindes, como canetas, cadernos, utensílios domésticos, balas, doces e produtos de higiene.

Além das brincadeiras e competições, o evento conta com um intercâmbio gastronômico na praça de alimentação que leva diversas comidas típicas do Japão, como: sushi, tempurá e yakiniku bentô e os tradicionais pastéis, espetinhos e sobás. Os alimentos e bebidas são comercializados a preços populares.

36º Undokai na Capital

A abertura oficial do evento, foi às 8h de hoje (7), deve contar com dirigentes, voluntários e autoridades para executarem junto ao público o Rádio Taissô, ginástica adotada nos eventos no Japão. No que se refere à apresentação artística, o grupo Holy Arte, composto por jovens da Igreja Holiness, também é convidado a se apresentar todos os anos no Undokai.

Para este ano, o 36º Undokai aumentou o número de convidados e a área de expositores com a instalação de duas novas tendas na sede campestre. São esperadas em torno de 2 mil pessoas, segundo o presidente da associação, Nilson Tamotsu. “Intensificamos nosso rol de convidados e esperamos contar com uma maior participação de autoridades e de empresas parceiras. Esperamos a presença de 2 mil pessoas”.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Campo Grande e com uma grande contribuição da comunidade, mediante publicidade, locação de espaço para divulgação de empresas comerciais e mediante colaboração espontânea denominada “Kifu”.

Estão previstas 21 modalidades de prova, algumas divididas por faixas etárias e o presidente destaca as principais.

“O cabo de guerra, disputado entre homens e mulheres, e entre mulheres casadas e solteiras, a corrida de 3 gerações, onde equipes compostas por avô ou avó, pai ou mãe e filho ou filha, disputam com outras famílias. E a caça ao tesouro, prova para idosos acima de 70 anos, que caminham ou são conduzidos até o centro do gramado para receber gratuitamente um sacolão básico, sem disputa e sem pressa”.

Uma das participantes que marca presença no Undokai desde criança é a Maria Leny, 70, que ressalta a importância de manter a tradição do evento, anualmente. “Devemos mantê-la, porque é uma festa familiar. É um encontro de amigos, confraternização entre familiares, enfim, um domingo dedicado ao amor, união, fraternidade, além de muita alegria. Espero que seja o melhor Undokai de todos”.

Américo Yamamoto, 64, participa há mais de 10 anos do Undokai e gosta de uma prova em especial. “A corrida de 3 gerações me remete ao sentimento de pertencer e buscar objetivos juntos, como família”, justifica.

O ex-diretor da AECNB, Nelson Sano, destacou as variedades das provas e também a importância do evento. “Nas provas, todos podem participar, desde crianças pequenas aos mais idosos. O Undokai mantém a cultura japonesa, nos possibilita confraternização entre familiares e rever e fazer novos amigos”.

O evento ficou dois anos suspenso devido à pandemia de covid-19 e retomou a realização no ano passado, com um aumento no número de participantes, que estavam saudosos, conforme o presidente.

“Acredito que houve um aumento de 20% de participantes sobre eventos realizados antes da pandemia. O Undokai é uma festa bastante aguardada pela população em geral, mas a comunidade nikkei já estava com saudade de levar, principalmente, seus filhos e Modalidades e programação do 36º Undokai pais, pois o evento é essencialmente familiar. Felizmente, retornamos no ano passado, com a mesma energia de antes”, explica.

Modalidades

Corrida de 50 m: 2 a 8 anos;

Caça-Tênis: 8 a 12 anos;

Corrida de 75 m: 8 a 12 anos;

Pesca Peixes: 8 a 16 anos

Pesca Peixes: Sras. em geral;

Pesca de Garrafas: Srs em geral;

Copa do Mundo: (Auto/Cons/Dire/ Fuji) 4 x 4;

Caça-Doces/Salgados: até 6 anos;

Caça ao Tesouro: acima de 70 anos;

Corrida de Pneus 75 m: acima de 10 anos;

Caranguejos na Pista: acima de 10 anos (duplas);

Revezamento 75 m: acima de 12 anos c/ inscrição (5 pessoas)

Bola ao Cesto: 6 a 10 anos;

Corrida de Colher/Ovo e Saco de Estopa: 11 a 16 anos;

Corrida de Colher/Ovo: Sras em geral;

Corrida de 3 Gerações: Avô ou avó, pai ou mãe e filho ou filha.

Serviço:

O Undokai acontece hoje (7), até às 17h, na sede campestre da Associação Esportiva e Cultural NipoBrasileira, em Campo Grande, localizada na avenida Ministro João Arinos, 140 – saída para Três Lagoas. A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo site https://qrco.de/bdwpwb.

