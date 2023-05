Homem morre após ser esfaqueado no pescoço por dupla em bicicleta

Um homem de 24 anos, identificado como Emanoel Chimenes Cabral, foi morto após sofrer um golpe de faca no pescoço na noite de ontem em Dourados, a 230 km de Campo Grande. Informações preliminares indicam que o crime teria sido motivado por uma discussão.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 21h a equipe da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados foi acionada para atender uma pessoa ferida por arma branca, ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), chegou a prestar os primeiros socorros mas Emanoel não resistiu ao ferimento e veio a óbito no local.

Uma testemunha que presenciou o crime relatou que Emanoel Chimenes estava na esquina da rua Abdias Frazão com a rua Irapuru, quando dois homens passaram de bicicleta em direção à vila Cachoeirinha. A testemunha relatou ter ouvido Emanoel dizer “o que vocês querem na minha quebrada”, e logo em seguida iniciou-se uma discussão, um dos homens pegou uma faca e desferiu golpes atingindo o pescoço de Emanoel.

A polícia teve acesso a câmeras de segurança de uma casa próxima ao local do crime e segue em busca dos autores do homicídio. O caso foi registrado na Depac de Dourados como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação.

