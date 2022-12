VÍDEO: motociclistas são arrastados durante enxurrada na Capital

As fortes chuvas registradas nos últimos dias gerou estragos em diferentes regiões da Capital, no bairro Ramez Tebet, no sul de Campo Grande, a tempestade ocasionou crateras e alagamentos e dois motociclistas foram arrastados durante uma enxurrada.

Em um video divulgado nas redes sociais é possível ver os motociclistas sendo arrastados pela enxurrada quando tentavam atravessar a rua Fidélis Bucker, na tarde deste domingo (4). A força das águas também gerou estragos no bairro Nova Lima, um carro foi levado pela enxurrada e só parou ao bater em uma pilastra

Dados meteorológicos indicam que há 102 milímetros acumulados chuva em Campo Grande. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entre as 14h e 16h de ontem (4), foram registrados 34,8 milímetros de chuva na região.

Confira o vídeo:

Para essa segunda-feira (5), o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), destaca a possibilidade de chuvas mais fortes e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos de até 50 quilômetros por hora.

Os acumulados de chuvas podem chegar a 40 milímetros em 24h, com destaque nas regiões Centro e Norte do Estado. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido à disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Com informações da repórter Carolina Rampi.