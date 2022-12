Coreia do Norte dispara 130 projéteis em sinal de “advertência” para a Coreia do Sul

Após detectar exercícios militares na fronteira pela Coreia do Sul, a Coreia do Norte disparou nesta segunda-feira (5) cerca de 130 tiros de artilharia no mar como um sinal de “advertência”.

“O inimigo deve cessar imediatamente as ações militares que causam escalada de tensões em áreas próximas às linhas de frente onde a vigilância visual é possível”, afirmou um porta-voz do Estado-Maior do Exército do Povo Coreano.

O porta-voz ainda acrescenta no comunicado que a Coreia do Norte responderá com firmeza e com uma “ação militar esmagadora” a qualquer provocação. “Advertimos severamente o inimigo para não provocar uma escalada desnecessária de tensão ao longo das linhas de frente”.

Alguns dos projéteis lançados nesta segunda chegaram a uma zona de segurança perto da fronteira marítima, que foi considerado por Seul como uma violação do acordo inter-coreano de 2018, que teve como objetivo reduzir as tensões entre os países. As negociações entre Coreia do Norte e Sul estão paradas há meses, mas exercícios recentes e demonstrações de força lançam dúvidas sobre futuros acordos.

Desde essa semana a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizam um exercício conjunto de tiros em terra perto da fronteira no condado de Cheorwon e deve se estender até terça-feira (6). A Coreia do Norte critica os exercícios conjuntos e afirma que é uma prova de uma “política hostil” de Washington e Seul.

Veja também: Polícia da moralidade pode ser suspensa, indica procurador-geral do Irã

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.