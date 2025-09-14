Comunicado Oficial sobre o Estado de Saúde do Deputado Antonio Vaz

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) e sua equipe estavam em São Paulo para participar do 5º módulo do curso “FRB Mobiliza – Comunicação e Liderança”, promovido pela Fundação Republicana Brasileira (FRB). Ele planejava retornar a Campo Grande quando, na segunda-feira, dia 8 de setembro, sentiu uma dor no peito e procurou atendimento na UPA, por acreditar que fosse algo simples. No entanto, o quadro foi se agravando e, após exames, o resultado divulgado por volta das 19h30 confirmou um infarto.

Foi acionado o convênio, que providenciou uma ambulância para transferi-lo da UPA. A ambulância chegou por volta das 22h30, e após os procedimentos de transferência, partiu da UPA por volta das 23h, chegando ao hospital em São Paulo por volta da 1h. Uma equipe médica já aguardava sua chegada, e ele foi encaminhado diretamente para a UTI.

No início, ele não sentia mais dores. No entanto, entre as 2h30 e 3h da madrugada de terça-feira, voltou a sentir uma nova dor no peito. O médico realizou um eletrocardiograma e administrou medicação para aliviar a dor, confirmando novamente o infarto. Na terça-feira, por volta das 8h30, o deputado foi submetido a um cateterismo. O médico informou sobre a presença de obstruções em duas veias, indicando a necessidade de uma cirurgia. Apesar da gravidade da situação, o médico ressaltou a boa condição do coração do deputado, indicando que a cirurgia poderia ser bem-sucedida.

Havia, porém, um fator a ser considerado: ele havia recebido um anticoagulante na UPA, o qual visa afinar o sangue e que havia sido crucial para salvá-lo. A recomendação médica era aguardar um período de quatro a sete dias para que o medicamento fosse completamente eliminado do organismo, a fim de evitar o risco de hemorragia durante a cirurgia.

Após o almoço, por volta das 14h, o deputado voltou a sentir fortes dores no peito. A medicação não aliviava a dor, que se tornou intensa e persistente. Diante disso, a equipe médica preparou tudo para a cirurgia e chamou os cirurgiões.

O cirurgião avaliou a situação e indicou a necessidade de uma cirurgia imediata, pois o quadro do paciente se agravava. A decisão foi então tomada pelo deputado, com apoio da família, de prosseguir com a cirurgia.

A cirurgia teve início poucos minutos após a decisão. O procedimento teve duração de oito horas, terminando às 2h da manhã. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, e o deputado teve uma recuperação favorável, com o apoio espiritual e a oração de todos.

Atualmente, a recuperação tem sido considerada excelente pela equipe médica. O deputado está reagindo muito bem, surpreendendo positivamente os profissionais de saúde, e deve receber alta entre terça e quarta-feira da próxima semana. Ele agradece a todos pelas orações, mensagens e demonstrações de carinho, e reforça que em breve estará de volta às suas atividades presenciais, enquanto segue acompanhando virtualmente os compromissos do mandato.

