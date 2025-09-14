Crédito rural do Banco do Brasil no Estado atinge R$ 13,7 bi

O Banco do Brasil liberou R$ 13,7 bilhões em crédito para produtores rurais de Mato Grosso do Sul no plano safra 2025/26. O valor integra os R$ 230 bilhões anunciados para o país e representa 5,96% do total nacional, abaixo da estimativa de R$ 16,1 bilhões feita em julho. Do total destinado ao Estado, R$ 250 milhões vão para a agricultura familiar.

A carteira agro no Mato Grosso do Sul soma mais de R$ 16 bilhões, incluindo recursos do plano safra e R$ 650 milhões para pequenos produtores. Todos os municípios do Estado têm acesso a crédito rural do banco.

O setor enfrenta aumento da inadimplência. No segundo trimestre, atrasos acima de 90 dias somaram R$ 12,73 bilhões, provocando queda de 60% no lucro do Banco do Brasil. Produtores sul-mato-grossenses encerraram 2024 com dívidas de R$ 1,235 bilhão, alta de 74,6% sobre o ano anterior.

Entre janeiro e março de 2025, 25 produtores do Estado solicitaram recuperação judicial, ante 14 no mesmo período de 2024. O aumento nos pedidos judiciais é atribuído à quebra de safra por alterações climáticas e à elevação da taxa Selic.

