“Abrace este Projeto” vai capacitar 500 pessoas para atuar na indústria com bolsa de R$ 1.500

Parceria busca mitigar o desafio na contratação de mão de obra na indústria de MS

A Arauco, em parceria com o Senai-MS, deu início na semana às aulas do programa “Abrace este Projeto”, que vai capacitar mais de 500 pessoas para atuar no setor de papel e celulose, que lidera a geração de empregos e as exportações em Mato Grosso do Sul. As aulas inaugurais iniciaram neste mês, em Três Lagoas, Paranaíba e Inocência.

Além da formação de alta qualidade nas áreas de automação, celulose e papel, eletrotécnica, logística, mecânica e química, os estudantes contarão com uma bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.500, como incentivo aos estudos. As aulas serão ministradas nos períodos integral e noturno, na unidade Senai de cada localidade, com conclusão dos cursos em dezembro de 2026.

“A indústria precisa de profissionais que buscam alternativas, que se interessam e correm atrás de conhecimento. Então aproveitem cada minuto, e todo o suporte do Senai-MS. Espero encontrá-los em 2027 dentro da nossa planta, dentro da nossa operação logística, e da nossa operação Florestal”, disse Theófilo Militão, Diretor de Sustentabilidade & Relações Institucionais da Arauco, durante a aula inaugural em Paranaiba.

Com o “Abrace este Projeto”, Arauco e Senai-MS reafirmam o compromisso de investir em pessoas, promover empregabilidade e contribuir para o fortalecimento econômico da Costa Leste do Estado. A iniciativa amplia a mão de obra especializada no setor, que será direcionada para a nova fábrica de celulose da Arauco, em Inocência.

Em sua participação, o Gerente de Gestão e Negócios do Senai-MS, Rodrigo Bastos Melo, reforçou a importância do empenho individual na formação e o papel da instituição. “O papel do SENAI não é somente entregar um certificado, é garantir que vocês saiam daqui preparados para atender a demanda industrial, com habilidades e competências necessárias para desenvolver um bom trabalho.”

“Cada um de vocês está começando a escrever uma nova história que se inicia hoje, então, aproveitem essa página em branco, escrevam a melhor história que vocês puderem escrever. Nós, Senai e Arauco, estamos aqui para ajudar vocês em todas as etapas”, finalizou o gestor.

O programa não apenas forma técnicos, mas também transforma vidas, proporcionando um futuro mais promissor para os estudantes e suas famílias. Para Arauco o investimento em educação profissional é a base para o crescimento sustentável de toda a comunidade.

Suzi Jarde