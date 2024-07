Comitê republicano reage à desistência de Biden e critica Kamala Harris na corrida pela Casa Branca

O Comitê Nacional Republicano se pronunciou no domingo (21) sobre a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em disputar a reeleição para a Casa Branca. Em uma nota contundente, o partido atacou diretamente a vice-presidente Kamala Harris, que recebeu o apoio de Biden para a corrida eleitoral, e afirmou que seu candidato, Donald Trump, está garantido na vitória.

“Cada fracasso que vimos de Joe Biden — a retirada do Afeganistão, uma crise na fronteira, inflação esmagadora e a América enfraquecida no exterior — foi entregue de mãos dadas com Kamala Harris. Harris não só seria um desastre na Casa Branca, mas também ajudou Biden a encobrir sua saúde em declínio, o que destrói sua credibilidade”, afirma o comunicado.

O ex-presidente Donald Trump também criticou Harris nas redes sociais, dizendo que, se for eleita candidata pelo Partido Democrata, a vice-presidente será “ainda pior para o povo”, devido ao seu apoio à administração de Biden e seu histórico liberal. Trump declarou que seria mais fácil derrotar Harris do que Biden. “Biden tem sido fraco, patético e incompetente como líder. Kamala Harris é tão piada quanto Biden. Vamos vencer esta eleição e salvar o nosso país”, escreveu Trump.

Mudança na corrida eleitoral

Kamala Harris, apesar de ainda não ter sido formalmente indicada pelo Partido Democrata, é uma das principais favoritas para assumir a candidatura da sigla nas eleições de 5 de novembro. Ela já recebeu apoio de figuras influentes dentro do partido, inclusive de possíveis concorrentes.

Um dos nomes fortes que declarou apoio a Harris é o governador da Califórnia, Gavin Newsom. “Com a nossa democracia em jogo e o nosso futuro em jogo, ninguém é melhor para processar o caso contra a visão sombria de Donald Trump e guiar o nosso país numa direção mais saudável do que o vice-presidente da América”, afirmou Newsom.

O que acontece agora?

A escolha do novo indicado democrata será feita pelos delegados, representantes que votam de acordo com a vontade dos eleitores de cada estado. Eles se reunirão em Chicago para a convenção do partido no dia 19 de agosto. Para garantir a indicação, Harris precisa de 1.976 votos de delegados — número que Biden superou com 3.896 votos.

Se Harris conseguir a indicação democrata para presidente e vencer a eleição, ela se tornará a primeira mulher a ganhar a presidência dos Estados Unidos.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: