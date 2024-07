Justiça mantém prisão de mulher que esfaqueou e matou o filho

Mulher, de 43 anos, presa na tarde desse domingo (21). no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, após esfaquear e matar o filho, de 17, deve continuar na prisão por tempo indeterminado.

A decisão foi proferida na manhã desta segunda-feira (22), pelo juiz Carlos Alberto Garcete, após audiência de custódia.

Na decisão, o magistrado considerou o fato da mulher ter outro registro de tentativa de homicídio contra o ex-companheiro, em dezembro de 2023, sendo presa em flagrante à época.

Agora, por conta da morte do filho de 17 anos, foi considerada uma “demonstração de gravidade concreta na sua conduta”, devendo, assim, a prisão ser convertida em preventiva.

O crime

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento e, ao chegar no local, encontrou o adolescente caído com ferimento na barriga.

Presente ainda na cena do crime, a suspeita foi presa em flagrante. Ao ser questionada do motivo da briga, ela afirmou que não teve intenção de matar o filho, mas que agiu após ele ter dito que a odiava.

O Corpo de Bombeiros, por meio da URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), foi acionado e esteve no local. A vítima estava inconsciente, com hemorragia intensa e em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Civil e a perícia chegaram a ser acionadas, mas o local já estava descaracterizado, apenas com a faca usada no crime tendo sido apreendida pela PM.

