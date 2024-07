Governo de MS oferece cursos de qualificação na área de economia criativa a partir de agosto

Com o objetivo de melhorar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e aprimorar a oferta de serviços, a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) firmou, no início de julho, parceria com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia) e a Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul).

Essa iniciativa visa a oferta de cursos na área de economia criativa, atendendo às demandas do mercado de trabalho criativo, ampliando as perspectivas de emprego e qualificando a mão de obra artística.

É importante destacar que os cursos de capacitação/qualificação foram um pedido do público durante as reuniões regionais para a elaboração do Plano Estadual de Economia Criativa em 2023, culminando no eixo “Qualifica + Criativo”.

Esse eixo tem como objetivo capacitar, treinar e aprimorar os profissionais criativos, buscando maior qualidade nos serviços e produtos oferecidos, além de fomentar e desenvolver o setor, que está em expansão tanto no estado quanto no mundo, representando um enorme potencial de transformação e inclusão socioeconômica.

Os criativos de Mato Grosso do Sul terão a oportunidade de participar dos seguintes cursos, ministrados pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) a partir de agosto: “Estratégias para Acesso a Editais e Incentivos Fiscais na Economia Criativa”; “Gestão Financeira para Negócios Criativos”; “Formação de Preço para Produtos e Serviços Criativos”; “Identidade Visual para Empreendimentos Criativos”; “Marketing Digital e Redes Sociais para Negócios Criativos”; “Introdução ao Empreendedorismo Criativo”; “Relacionamento com o Cliente e Experiência do Consumidor”; “Fotografia de Bolso: Fotografe, Edite e Compartilhe com o Celular”.

Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, destacou a importância desses cursos.

“A qualificação profissional é fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor criativo em Mato Grosso do Sul. É essencial que o Governo do Estado ofereça oportunidades que capacitem nossos profissionais, promovendo a inovação e a competitividade, além de fortalecer a inclusão socioeconômica em nosso Estado”.

As inscrições devem ser feitas no site do Senac (https://ww3.ms.senac.br/). As turmas terão 20 alunos, maiores de 16 anos. Os cursos ocorrerão às terças e quartas-feiras, no período noturno, com início em 6 de agosto no Senac Hub Academy, em Campo Grande, localizado na Rua do Parque, 75 – Centro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3312-6260.

Sobre o programa MS Qualifica

O programa “MS Qualifica” foi lançado pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc, em maio de 2023, com o objetivo de capacitar mais de 13 mil pessoas, oferecendo cursos de qualificação técnico-profissional gratuitos, ministrados por entidades do Sistema S (Sebrae, Senar, Senac, Senai). A iniciativa visa a melhor qualificação do trabalhador em busca de uma vaga no mercado de trabalho, impulsionando a geração de emprego e renda no Estado de Mato Grosso do Sul.

Em outubro de 2023, foi lançada uma nova etapa do “MS Qualifica”, com a Funtrab responsável pela definição de estratégias e diretrizes para a contratação e execução dos cursos nas áreas de indústria, comércio, serviços e meio rural, dentro da política de empregabilidade e geração de renda.

A economia criativa

A economia criativa abrange uma gama de atividades que utilizam a criatividade como principal recurso. Desde a música e o cinema até o design gráfico e a moda, essas indústrias não só geram empregos, mas também impulsionam a inovação e a competitividade em escala global. A economia criativa é impactante devido à sua capacidade de adaptação e inovação constante.

Entre o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, o emprego na economia criativa demonstrou uma variação positiva de 4% (+287 mil postos de trabalho), alcançando o número total de 7.747.315 trabalhadores. O mercado de trabalho da Ecic (Economia da Cultura e das Indústrias Criativas) atingiu seu maior patamar desde o início da série histórica disponível.

O setor registrou um crescimento de 4% no recrutamento de novos funcionários em 2023 no Brasil, chegando a 7,8 milhões de empregos gerados, superando o percentual de 2% de avanço observado em todas as categorias econômicas do país. Os dados são do Observatório da Fundação Itaú. Nesse cenário, os profissionais da cultura foram os mais requisitados, com 43 mil novos postos de trabalho.

A cultura encerrou o ano com 770.444 vagas ocupadas, um avanço de 6% em comparação a 2022. A economia criativa engloba os segmentos de moda, atividades artesanais, indústria editorial, cinema, rádio e TV, música, desenvolvimento de software e jogos digitais, serviços de tecnologia da informação dedicados ao campo criativo, arquitetura, publicidade e serviços empresariais, design, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônio.

Com informações da Assessoria de Comunicação Setesc

