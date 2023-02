Comissões se reorganizam nesta legislatura

Na sessão da Casa de leis de ontem (9), na Capital, vereadores falaram sobre os trabalhos das Comissões da Casa de leis, como o aviso do presidente da Comissão de finanças e orçamento, Betinho (Republicanos) dado em sua fala no plenário que a Comissão terá novo relator.

Betinho é o presidente da Comissão, mas devido um acordo interno quem desempenhará o papel de relatoria será o vereador Papy (Solidariedade). A mudança se dá para que as atividades sejam partilhadas aliviando as tarefas do presidente.

Já na Comissão de Educação o Presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto, o vereador Professor Juari (PSDB), disse que pretende se reunir com a Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), para pedir o extrato das contas do município e debater sobre o salário dos professores da Capital e também declarou que pretende se reunir com frequência para acompanhar todas as pautas de perto.

Os vereadores assumem as vagas nas comissões para o biênio 2023-2024. A renovação é feita sempre a cada dois anos. Pelas comissões tramitam os projetos de lei para emissão de pareceres e também são convocadas Audiências Públicas. Cabe ainda a promoção de estudos, simpósios, pesquisas e investigações, sobre problemas de interesse público relativos ao seu tema.

Veja como será as comissões previstas para os próximos dois anos:

01) Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final

Presidente: Otávio Trad (PSD)

Vice-presidente: William Maksoud (PTB)

Membro: Clodoilson Pires (Podemos)

Membro: Paulo Lands (Patriota)

Membro: Papy (SD)

02) Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

Presidente: Betinho (Republicanos)

Vice-presidente: Papy (SD)

Membro: Luiza Ribeiro (PT)

Membro: Ronilço Guerreiro (Podemos)

Membro: Ademir Santana (PSDB)

03) Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos

Presidente: Ayrton Araújo (PT)

Vice-presidente: Junior Coringa (PSD)

Membro: Sílvio Pitu (PSD)

Membro: Clodoilson Pires (Podemos)

Membro: Gilmar da Cruz (Republicanos)

04) Comissão Permanente de Educação e Desporto

Presidente: Professor Juari (PSDB)

Vice-presidente: Valdir Gomes (PSD)

Membro: Ronilço Guerreiro (Podemos)

Membro: Professor Riverton (PSD)

Membro: Beto Avelar (PSD)

05) Comissão Permanente de Saúde

Presidente: Dr. Victor Rocha (PP)

Vice-presidente: Prof. André Luis (Rede)

Membro: Dr. Jamal (MDB)

Membro: Tabosa (PDT)

Membro: Dr. Loester (MDB)

06) Comissão Permanente de Defesa do Consumidor

Presidente: Gilmar da Cruz (Republicanos)

Vice-presidente: Junior Coringa (PSD)

Membro: Otávio Trad (PSD)

Membro: Coronel Alirio Villasanti (União Brasil)

Membro: Papy (SD)

7) Comissão Permanente de Controle da Eficácia Legislativa

Presidente: William Maksoud (PTB)

Vice-presidente: Luiza Ribeiro (PT)

Membro: Professor Juari (PSDB)

Membro: Junior Coringa (PSD)

Membro: Professor João Rocha (PP)

8) Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos

Presidente: Luiza Ribeiro (PT)

Vice-presidente: Junior Coringa (PSD)

Membro: Valdir Gomes (PSD)

Membro: Clodoilson Pires (Podemos)

Membro: Ademir Santana (PSDB)

9) Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo

Presidente: Dr. Victor Rocha (PP)

Vice-presidente: Professor Riverton (PSD)

Membro: Clodoilson Pires (Podemos)

Membro: Coronel Alirio Villasanti (União Brasil)

Membro: Ronilço Guerreiro (Podemos)

10) Comissão Permanente de Transporte e Trânsito

Presidente: Coronel Alirio Villasanti (União Brasil)

Vice-Presidente: Sílvio Pitu (DEM)

Membro: Professor João Rocha (PP)

Membro: Ayrton Araújo (PT)

Membro: Edu Miranda (Patriota)

11) Comissão Permanente de Segurança Pública

Presidente: Coronel Alirio Villasanti (União Brasil)

Vice-Presidente: Paulo Lands (Patriota)

Membro: Valdir Gomes (PSD)

Membro: Ayrton Araújo (PT)

Membro: Ademir Santana (PSDB)

12) Comissão Permanente de Meio Ambiente

Presidente: Zé da Farmácia (Podemos)

Vice-Presidente: Sílvio Pitu (PSD)

Membro: Dr. Jamal (MDB)

Membro: Professor André Luis (Rede)

Membro: Betinho (Republicanos)

13) Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso

Presidente: Clodoilson Pires (Podemos)

Vice-Presidente: Valdir Gomes (PSD)

Membro: Paulo Lands (Patriota)

Membro: Betinho (Republicanos)

Membro: Edu Miranda (Patriota)

14) Comissão Permanente de Cultura

Presidente: Ronilço Guerreiro (Podemos)

Vice-presidente: Junior Coringa (PSD)

Membro: Gilmar da Cruz (Republicanos)

Membro: Professor Juari (PSDB)

Membro: Beto Avelar (PSD)

15) Comissão Permanente de Juventude

Presidente: Luiza Ribeiro (PT)

Vice-Presidente: William Maksoud (PTB)

Membro: Paulo Lands (Patriota)

Membro: Papy (SD)

Membro: Sílvio Pitu (PSD)

16) Comissão Permanente de Legislação Participativa

Presidente: Gilmar da Cruz (Republicanos)

Vice-presidente: Professor João Rocha (PP)

Membro: Ronilço Guerreiro (Podemos)

Membro: William Maksoud (PTB)

Membro: Otávio Trad (PSD)

17) Comissão Permanente de Políticas Antidrogas

Presidente: Junior Coringa (PSD)

Vice-presidente: Paulo Lands (Patriota)

Membro: Papy (SD)

Membro: Beto Avelar (PSD)

Membro: Clodoilson Pires (Podemos)

18) Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar

Presidente: Papy (SD)

Vice-presidente: Ademir Santana (PSDB)

Membro: Zé da Farmácia (Podemos)

Membro: Professor João Rocha (PP)

Membro: Dr. Loester (MDB)

19) Comissão Permanente de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais

Presidente: Silvio Pitu (PSD)

Vice-Presidente: Zé da Farmácia (Podemos)

Membro: Prof. André Luís (Rede)

Membro: Junior Coringa (PSD)

Membro: Ademir Santana (PSDB)

20) Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Acessibilidade

Presidente: Sílvio Pitu (PSD)

Vice-Presidente: Professor Riverton (PSD)

Membro: Professor André Luis (Rede)

Membro: Otávio Trad (PSD)

Membro: Coronel Alirio Villasanti (União Brasil)

21) Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo

Presidente: Tabosa (PDT)

Vice-Presidente: Ronilço Guerreiro (Podemos)

Membro: Dr. Jamal (MDB)

Membro: Luiza Ribeiro (PT)

Membro: Dr. Loester (MDB)

