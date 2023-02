Paratleta do Estado é um dos premiados por Comitê Brasileiro

Goleiro Moacir Fernando foi homenageado como destaque no futebol PC

O goleiro Moacir Fernando foi um dos homenageados entre as 24 modalidades destacadas, na noite de quarta-feira (8), primeiro dia do Prêmio Paralímpicos. O evento aconteceu no Tokio Marine Hall, na capital paulista, e é organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

O campo-grandense de 35 anos foi o escolhido na modalidade Futebol PC. Sobretudo pela sua performance no Mundial da categoria, disputado em maio de 2022, na Espanha. Na ocasião, o goleiro ajudou a seleção brasileira a conquistar o terceiro lugar após vencer os Estados Unidos por 2 a 0.

“Agradeço ao CPB por esse evento fantástico. É uma emoção muito grande, nervosismo muito grande. Agradecer ao carinho de todos. É uma honra estar aqui com vocês, com todos os atletas, que são verdadeiros herois. Agora é treinar cada vez mais para conquistar o ouro no Parapan de Santiago 2023”, disse o paratleta revelado no Caira.

Moacir teve paralisia cerebral por falta de oxigenação no cérebro, que ocasionou o comprometimento dos membros do lado esquerdo.

Depois da premiação, o sul-mato-grossense se manifestou em rede social. “Momento único da minha vida, Deus é Jesus Cristo bom o tempo todo! Quanta honra representar Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o Brasil… Só agradecer a todos pelo apoio.”

Na modalidade, o Brasil coleciona dois bronzes, em Sidney 2000 e Rio 2016, e a prata em Atenas 2004. Nessas conquistas, houve grande participação de outro jogador do Estado, também como goleiro: Marcos dos Santos Ferreira, que atualmente é presença constante nas comissões técnicas e delegações nacionais. Em 2015, o Comitê Paralímpico Internacional anunciou que a modalidade seria removida dos Jogos Paralímpicos. Pela primeira vez na história desde seu início em 1984, deixou de ser disputado em Tóquio 2020, e seguirá de fora para 2024.

Sobre a premiação

Segundo a CPB, em sua 11ª edição, o Prêmio Paralímpicos reconheceu os feitos dos atletas que se destacaram nas competições ao longo de 2022, ano em que o Brasil conquistou 95 medalhas – 26 de ouro, 20 de prata e 49 de bronze – em Mundiais.

A eleição dos 24 vencedores foi feita por uma comissão interna do CPB, a partir de uma lista enviada pelas confederações responsáveis por cada uma das modalidades representadas na premiação. Vale destacar que atletismo, halterofilismo, natação e tiro esportivo são modalidades gerenciadas pelo próprio CPB.

A premiação continuou na noite de ontem (9), com a entrega de 11 troféus em evento que também seria realizado no Tokio Marine Hall. Os vencedores que seriam anunciados na quinta-feira pertencem às categorias: Aldo Miccolis, Personalidade Paralímpica, Prêmio Caixa, Memória Paralímpica, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Prêmio Braskem, Atleta Revelação, Melhor Atleta Masculino, Melhor Atleta Feminina e o Atleta da Galera.

Essa última categoria é a única que terá um premiado escolhido por meio de eleição popular. Os concorrentes foram: Carol Santiago (natação), Gabriel Araújo (natação), Raíssa Machado (atletismo), Samuel Oliveira (natação) e Vinícius Rodrigues (atletismo). Esses cinco atletas foram indicados após uma eleição feita entre os colaboradores do CPB, o Conselho de Atletas do Comitê, jornalistas e patrocinadores.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.