Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Agir em equipe e melhorar a convivência com os outros será essencial para se dar bem hoje — isso vale tanto para a vida profissional como para a pessoal. O diálogo também segue em alta e você tem mais chance de se sair bem se escutar com carinho o que as pessoas têm a dizer antes de tomar uma decisão importante. Mas o importante é que sextou e você pode se divertir ao botar o pé na estrada para visitar alguém querido ou dar aquele rolê que estava sonhando. As estrelas deixam a paquera mais animada e um lance que iniciar agora tem boas chances de se firmar. Já o romance não poderia ficar melhor e a sintonia com o mozão será de causar inveja!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, será mais fácil adiantar algumas tarefas e resolver pepinos antigos se não ficar enrolando para colocar as mãos na massa. Quer melhorar as finanças ou planeja pedir um aumento? Vá em frente, mas saiba que terá que mostrar serviço para ser bem-sucedido nessa empreitada. Também é um bom dia para batalhar por uma nova oportunidade e conseguir a recolocação que deseja. Cuidar da saúde também é importante e está na hora de encarar isso com mais seriedade, Touro. Talvez tenha que se esforçar mais para fisgar o crush, mas não desista no meio do caminho. Aliás, o romance também pede um empenho extra da sua parte para agradar o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou, Gêmeos, e você começa o dia com o pé direito! Logo cedo, vale concentrar sua atenção em tarefas que envolvem outras pessoas, já que terá habilidade de sobra para convencer qualquer um a embarcar em seus planos. Se apostar em parceria com colega, vai fechar a semana com chave de ouro. É hora de confiar na sorte e fazer uma fezinha! Também pode se dar bem em jogo ou aposta, só não vale exagerar. As estrelas se entendem e favorecem os relacionamentos em geral, mas principalmente o romance. A vida a dois estará mais protegida e você tem tudo para se sentir nas nuvens. Vai ser difícil alguém resistir ao seu charme se jogar as suas cartas direitinho, bebê.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Quem trabalha em home office ou com produtos e serviços para a casa conta com um astral maravigold pra dar aquele gás nos projetos. O trabalho pode exigir mais atenção da sua parte às tarefas de rotina, mas se organizar direitinho seu cronograma vai dar um show de competência. Assuntos antigos podem vir à tona e talvez seja preciso lidar com algo que preferia deixar escondido. Na dúvida, aposte na diplomacia. Por outro lado, há chance de descobrir um segredo que tentaram esconder de você. Com tanta coisa acontecendo, o romance pode ficar em segundo plano. Só pegue leve com o ciúme, tá? A paquera também não sinaliza nada de novo. Que fase!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou com disposição extra para lidar com o que vier pela frente! Boas ideias e facilidade para se expressar não devem faltar, mas o astral também será favorável para quem precisa se deslocar no trabalho ou até fazer pequenas viagens. Ligue suas antenas e mantenha contato com gente que trabalha na sua área — pode pintar uma vaga nova ou um convite para trocar de empresa. É um ótimo momentos para expandir seus relacionamentos e botar o papo em dia com a galera. Se o coração está vago, os amigos podem dar uma ajuda para você arrasar a concorrência! Programa diferente promete momentos deliciosos com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa o dia com a bola toda e pode conseguir um dinheiro extra que não estava esperando, Virgem. As finanças em geral contam com as melhores energias, especialmente se você pegar leve nas compras. Pena que o dinheiro não dá em árvore, então será preciso um esforço extra para ver resultado no seu bolso. Mas vale investir um pouco mais no visual e algumas comprinhas podem virar investimento, desde que não estourem o seu orçamento. Tem compromisso? Nesse caso, a dica é controlar o ciúme, diminuir as cobranças e deixar para conversar sobre assuntos delicados em um outro momento. A paquera segue devagar quase parando.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua segue em seu signo, o que envia um gás extra para você cuidar dos seus interesses, inclusive no trabalho. A boa notícia é que pode conseguir um resultado mais favorável em uma negociação com gente de fora e até de outras cidades. Quem trabalha com viagens tem mais chances de se destacar logo cedo e fechar bons acordos. E como nada cai do céu, bora lá fazer a sua parte e não perder o foco nas tarefas se quiser bons resultados, meu cristalzinho. Um paquera pode se aproximar como quem não quer nada e surpreender o seu coração! O desejo de animar o romance e sair da rotina tem tudo para agitar os momentos com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros pedem um pouco mais de cuidado em tudo o que fizer hoje, porque a Lua segue infernizando seu astral. Mudanças inesperadas podem agitar a manhã, mas tudo indica que serão positivas. É um ótimo momento para encerrar um ciclo e abrir espaço para algo novo em sua vida. Aproveite pra curtir seu cantinho e renovar sua disposição para encarar o que aparecer pela frente mais tarde. Um clima de mistério e sedução com um contatinho novo pode virar um lance sem compromisso. Mesmo que não se firme, tem tudo para animar o seu coração. No romance, o desafio é deixar as encanações de lado para manter a paz com o par.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sextou com as melhores energias para você se divertir com os amigos, Sagita! Mas é melhor se concentrar no trabalho primeiro — vai sobrar disposição para embarcar em um novo projeto, assumir alguns riscos, cuidar dos seus interesses, expandir seus contatos, fortalecer as amizades e firmar novos laços. Ufa! Só não dá para baixar a guarda e deixar algo pelo meio do caminho, tá? Aproveite para reforçar os laços com pessoas importantes em sua vida. Tudo indica que você e o mozão devem se divertir em um encontro com os amigos. Descontração e bom humor são os responsáveis pelo seu sucesso na conquista. Não será difícil se aproximar e ganhar o interesse de um contatinho.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Fé, foco e café não podem faltar nesta sexta, Caprica! As estrelas sinalizam sucesso ao lidar com tarefas de rotina ou mesmo com algo mais desafiador. Há boas chances de fechar um negócio importante, receber uma grana que não esperava ou conquistar aquela promoção que vinha sonhando há tempos. Vale a pena redobrar o esforço agora para não ter que lidar com o fantasma do serviço inacabado assombrando o seu final de semana. Mas esse esforço extra também pode ser o diferencial para dar aquele up na carreira. Com tanta coisa acontecendo, há boas chances de você deixar o mozão meio de lado hoje. Vê se não vacila na paquera porque elevou demais as próprias expectativas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sextou, bebê, e o seu espírito aventureiro vem com tudo para te ajudar a fechar a semana com chave de ouro. A vontade de cair na estrada segue em alta, mas cuide das suas obrigações primeiro. Quem estuda, ou anda pensando em voltar, vai contar com good vibes para se destacar em trabalhos ou provas. Viagem a lazer tem mais chance de dar certo se começar a cuidar dos detalhes pela manhã — nunca é cedo demais para programar aquele passeio que tanto sonhou. Mas é na vida amorosa que a sua estrela tem tudo para brilhar! Pode se preparar para novidades e surpresas na paquera. Clima de descontração e romantismo também marca os momentos com o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O dia tem tudo para ser agitado — a monotonia vai passar longe nesta sexta! A Lua segue destacando sua intuição e você pode tirar proveito para descobrir quem merece confiança e quem está tentando te passar para trás. O astral também é favorável para mexer com dinheiro, impostos ou herança. Se depender das estrelas, reforma ou mudança de residência tem mais chance de dar certo pela manhã. Se tiver tempo, aproveite para dar uma geral em casa e jogar fora tudo o que está encostado e sem uso. Seu poder de atração fica mais evidente e pode fazer toda a diferença na conquista. O mozão vai ficar ainda mais apaixonado se você apimentar os momentos de intimidade.

