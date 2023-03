Comissões “menos importantes” da Assembleia são deixadas de lado

Quase metade das comissões permanentes da Assembleia Legislativa ainda não tem membros definidos e, consequentemente, seus presidentes e vice não estão eleitos e isso pode comprometer a tramitação de matérias importantes, especialmente questões ligadas aos direitos humanos.

Ao todo são sete das 16 comissões ainda não estão compostas conforme o site oficial da Assembleia Legislativa e dentre elas as que tratam do combate a violência contra mulher, direitos do Consumidor, Direitos humanos.

Algumas destas comissões até já têm parlamentares indicados pelo partido, mas como alguns dos blocos não apresentaram nomes as Comissões não realizaram reuniões e consequentemente não têm coo eleger presidente. O presidente Gerson Claro já teria cobrado dos deputados a indicação de membros e que todas as comissões estejam compostas até a próxima semana, pois já têm matérias importantes do Governo tramitando na Casa.

Por enquanto, as seguintes composições ainda não têm a suas constituições formalizadas: Direitos da mulher e Combate à Violência Doméstica e familiar; Acompanhamento da Execução Orçamentária; Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor; Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas; Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração; e Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos.

Mais importantes

Aquelas consideradas como as principais comissões da Assembleia Legislativa em número de nove já têm membros e presidentes e vice escolhidos, sendo elas de Constituição, Justiça e Redação; saúde; educação; segurança; assistência social e finanças; Agricultura; Turismo e de Controle e Eficácia Legislativa. No caso da CCJR até já realizou duas reuniões e analisou projetos que tramitam na Casa.

Na CCJR a presidente é Mara Caseiro, com Junior Mochi (MDB) de vice e Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Matogrosso(PSDB) integrantes titulares. A Comissão de Finanças e Orçamento terá Pedrossian Neto (PSD), presidente; Jamilson Name (PSDB), vice e Roberto Hashioka (União), Lídio Lopes (Patriota) e Amarildo Cruz (PT) na composição.

Lia Nogueira presidirá a Comissão de Assistência Social e Seguridade Social, tendo Mara Caseiro (PSDB) – vice-presidente e Londres Machado (PP), Lidio Lopes (Patriota) e Rafael Tavares (PRTB) de companheiros. A comissão de Saúde será presidida por Lucas de Lima (PDT), tendo Junior Mochi (MDB) como vice e Antonio Vaz (Republicanos), Rafael Tavares (PRTB) e Lia Nogueira (PSDB) integrantes.

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia terá Professor Rinaldo Modesto (Podemos) presidente, Junior Mochi (MDB) – vice-presidente e Amarildo Cruz (PT), João César Mattogrosso (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB). A comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira terá Márcio Fernandes (MDB) como presidente, Zé Teixeira (PSDB) de vice e Antonio Vaz (Republicanos), João César Mattogrosso (PSDB) e João Henrique (PL) fechando o grupo.

Londres Machado presidirá a Comissão de Controle da Eficácia Legislativa e Legislação Participativa, tendo como vice Zé Teixeira e integrantes: Marcio Fernandes (MDB), Junior Mochi (MDB) e Jamilson Name (PSDB). Já a Comissão de Segurança Pública e Defesa Social será presidida por Coronel David (PL), com Lucas de Lima de vice e Pedrossian Neto (PSD), Roberto Hashioka (União) e Neno Razuk (PL) de integrantes. Por fim a presidência da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio será de Antônio Vaz, tendo João César Mattogrosso de Vice e Jamilson, Pedrossian e João Henrique compondo.