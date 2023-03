Confira trechos de ruas que serão interditados neste fim de semana na Capital

Quem for transitar pelas ruas de Campo Grande neste fim de semana deve ficar atento aos pontos de interdição em algumas vias. Ao todo, cinco trechos serão fechados no sábado (11) e um no domingo (12), incluindo parta da Avenida Afonso Pena. Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

No sábado (11), trechos da Rua Pedro Gomes, localizada entre a Rua dos Crustáceos e a Avenida Gunter Hans no Lagoa Park ficarão interditadas até o fim do mês para realização de obras de drenagem.

Já na região da Vila Nasser, a Rua Teodoro Roosevelt ficará interditada das 9h às 18h para realização de ação social. O mesmo ocorre no Tiradentes, entre as ruas do Violino e Marques de Pombal. A ação será realizada das 15h às 23h. No domingo (12), a Avenida Afonso Pena ficará interditada para 16ª Edição da Corrida Feminina, que acontecerá das 06h às 14h.

SÁBADO (11/03)

Rua Pedro Gomes entre a Rua dos Crustáceos e Av. Gunter Hans e Rua dos Crustáceos entre Rua Lúcia Martins Coelho e Rua Pedro Gomes ficarão interditadas até o dia 31/03 para obras de drenagem.

Rua Teodoro Roosevelt entre Rua Grenal e Rua Santa Gertrudes ficará interditada das 09h às 18h para realização de ação social.

A Rua do Violino entre a Rua Marques de Pombal e Rua da Flauta ficará interditada das 15h às 23h40 para realização de ação social.

A Avenida Marinha entre a Rua do Porto e a Rua da Península ficará interditada das 15h às 23h para realização de ação social.

A Avenida Grande Floresta entre a Rua Anacá e Rua Baobá ficará interditada das 17h às 22h para realização de ação social.

DOMINGO (12/03)

Avenida Afonso Pena entre a Avenida do Poeta e Rua Ivan Fernandes Pereira ficará interditada para 16ª Edição da Corrida Feminina, que acontecerá das 06h às 14h.

A Agetran ainda alerta para as interdições que estão ocorrendo para realização de obras na Rua José Antônio com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, na Avenida Filinto Muller entre a Avenida Georges Chaia e Avenida Gabriel Spipe Calarge e a Rua Rivaldi Albert entre a Rua Balneário e Avenida Guaicurus.