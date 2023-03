Homem em flagrante tentando receber LSD pelos Correios

Ação conjunta entre Policia Civil, Correios e Receita Federal resultou na prisão em flagrante de homem, de 32 anos, suspeito de praticar os crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e posse irregular de armas de fogo, na manhã desta sexta-feira (10), na cidade de Paranaíba a 407,1 km de Campo Grande.

Segundo divulgado, as investigações tiveram início na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), notadamente com o recebimento de informações oriundas do Setor de Inteligência Corporativa do Correios de Campo Grande/MS, contando com o auxílio da Receita Federal, apontando que, na Cidade de Paranaíba/MS, o suspeito iria receber correspondência do Estado de São Paulo, a qual, em seu interior, conteria supostamente drogas sintéticas (LSD). Ainda, o destinatário estaria formalizado com identidade diversa da pessoa que de fato receberia a encomenda.

Diante da denúncia, policiais civis da DENAR deslocaram-se até a Cidade de Paranaíba para levantamentos e trabalhos investigativos, somados aos de inteligência, que o caso exigia. Após esse trabalho, os investigadores passaram a monitorar o endereço do homem suspeito e perceberam um veículo Corsa, de cor cinza, estacionado em frente ao imóvel. Depois mais ou menos meia hora, compareceu ao local o veículo dos Correios, sendo que o carteiro desceu e tocou o interfone da casa.

Enquanto o carteiro estava esperando alguém sair do imóvel, o suspeito, que estava dentro do veículo Corsa, saiu, foi até o carteiro e recebeu a correspondência em mãos. Após o carteiro entregar o pacote e sair, os policiais abordaram o suspeito com o produto na mão, sendo que, na tentativa de livrar-se da responsabilidade, ele ainda conseguiu jogar ao solo o recipiente contendo o LSD em forma líquida e os micropontos que seriam preparados para a comercialização.

No momento da abordagem, o suspeito se identificou como advogado, dizendo aos policias que ele não poderia ser abordado tampouco preso em razão das suas prerrogativas, tentando “carteirar” a equipe policial mesmo estando em situação flagrancial de crime equiparado a hediondo. Ainda no local os policiais procuraram ao redor de onde o suspeito foi abordado e localizaram as substâncias análogas à LSD, caracterizando-se, com isso, a materialidade delitiva.

A equipe foi ainda até a casa onde o suspeito residia e encontrou diversas substâncias entorpecentes, tais como maconha e cocaína, e pelo menos três armas de fogo, munições e vários aparelhos celulares.

Ao todo, houve a apreensão dos seguintes materiais: 2 frascos de LSD em forma líquida, que poderia ser utilizada para preparar, aproximadamente, 100 micropontos dessa droga; 1 cartela de LSD contendo 25 unidades; porções de maconha e cocaína; 1 balança de precisão; 4 aparelhos celulares; 1 notebook; 3 armas de fogo, sendo 1 revólver e 2 espingardas; 44 munições de calibre .22; e 6 munições de calibre .38.

Foi dada a voz de prisão em flagrante, e o suspeito de praticar os crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Paranaíba para as providências cabíveis. Ele ficará à disposição da Justiça.

No mais, a ação conjunta da DENAR com outros órgãos e unidades (Delegacia de Paranaíba, Correios e Receita Federal) deu-se no bojo da OPERAÇÃO ÔMEGA, de caráter permanente, a qual se ocupa de combater o tráfico interestadual de entorpecentes sem se olvidar da devida atenção às “bocas de fumo”.

Para denúncias, liguem (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.