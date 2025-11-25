Comissão que negocia tarifas com os EUA segue ativa e pode ampliar ganhos para MS, diz Nelsinho

De acordo com o senador, a retirada das tarifas sobre a carne gerou alívio imediato ao agronegócio

A continuidade das negociações tarifárias entre Brasil e Estados Unidos pode render novos avanços diretos para a economia de Mato Grosso do Sul, afirmou o senador Nelsinho Trad (PSD) ao Jornal O Estado. Segundo ele, a comissão do Senado que esteve em Washington para tratar das sobretaxas permanece ativa e mantém diálogo constante com parlamentares americanos, inclusive com reuniões recentes em Brasília, com emissários do Senado dos EUA.

A retirada das tarifas de 40% aplicada a parte das exportações brasileiras foi considerada um avanço importante, mas ainda parcial. Nelsinho lembra que setores estratégicos seguem sob sobretaxa, como madeira, pescados e produtos industrializados, e que essa pauta continua sendo prioridade da CTEUA (Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos).

O senador confirmou que há expectativa concreta de ampliar a lista de produtos beneficiados. Ele destacou que, nas reuniões com nove parlamentares no Capitólio, o impacto das tarifas sobre a madeira foi apontado também como um problema interno dos EUA, já que o aumento de preços pressiona o custo da habitação. Para Nelsinho, a combinação entre pressões domésticas americanas e negociações técnicas em andamento cria “um ambiente favorável para avançar”.

Como as negociações já afetam MS

Para Mato Grosso do Sul, os efeitos das ações da comissão já aparecem de forma direta. A retirada das tarifas sobre a carne trouxe alívio imediato ao agronegócio, segmento fundamental na estrutura econômica do estado. Além disso, os EUA já haviam recuado em sobretaxas aplicadas à celulose, outra cadeia chave para MS. “Somados, esses movimentos devolvem competitividade”, afirma o senador.

Balanço do ano

Segundo Nelsinho, a CTEUA (Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os EUA) atuou de forma coordenada com Senado, diplomacia, governo e setor produtivo. A estratégia foi apresentar dados que deixavam claros os prejuízos para ambos os lados: o Brasil, com a limitação de exportações; e os Estados Unidos, com aumento do custo de vida devido ao encarecimento de madeira, alimentos e outros insumos. Essa abordagem ampla e técnica ajudou a embasar os recuos tarifários já adotados.

O relatório final da comissão será apresentado até 6 de dezembro e trará recomendações para consolidar um canal permanente de interlocução entre os Parlamentos dos dois países. A meta é avançar nas pautas ainda pendentes, especialmente madeira, pescados e industrializados.

Por Brunna Paula