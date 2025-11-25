Adolescente foragido morre após se esconder em telhado e apontar arma para policiais, no Portal Caiobá

Na manhã desta segunda-feira (24), um adolescente de 17 anos, que não teve suas informações divulgadas, morreu após apontar arma de fogo para policiais do Batalhão de Choque. O caso aconteceu na Rua Wega Neri, no Portal Caiobá, na capital. O jovem era foragido da justiça.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, ação policial teve início após uma denúncia anônima que informou que uma mulher estaria escondendo um foragido da justiça dentro de sua casa. No local, os agentes encontraram um adolescente junto de um homem. Durante a abordagem, outro homem foi visto correndo para os fundos da residência. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

A investigação na área externa do imóvel identificou sinais de acesso recente ao telhado. Um dos policiais realizou a inspeção no local e encontrou o procurado escondido agachado no local. Ao ser abordado e receber ordem de identificação, jovem teria apontado um revólver. Segundo a equipe, para se defender, o agente efetuou dois disparos.

O suspeito caiu na casa da vizinha ainda com a arma. Ele recebeu novas ordens para largar o revólver, mas continuou em movimento, resultando em mais dois disparos dos policiais.

O adolescente foi levado ao HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), com vida, porém não resistiu durante o atendimento médico.

Dentro da residência, os policiais encontraram Moisés Osório Moreira de Souza, de 18 anos, além porções de maconha, que totalizaram 138 gramas. A adolescente que mora no local relatou que Moisés teria levado a droga a pedido do jovem morto.

Moisés foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O material foi apreendido e encaminhado à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Também forma recolhidos três swabs, dois estojos deflagrados e o revólver calibre .32 encontrado com o adolescente.

