Homem é preso após espancar companheira que segurava a filha de 10 meses, em Corumbá

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, é investigado por cárcere privado, lesão corporal por razões de gênero e ameaça, fatos praticados contra sua companheira. O caso aconteceu em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande, no dia 2 de novembro. Já a prisão, foi realizada nesta segunda-feira (24)

Segundo as informações divulgada, na ocasião, o autor agrediu a vítima covardemente com chutes, tapas e socos, chegando a arremessar-lhe um para-brisa de carro e um banco de madeira, isso tudo enquanto a vítima segurava no colo sua bebê de 10 meses de idade.

Além disso, o autor deixava a vítima em cárcere privado, impedindo-a de deixar o local dos fatos, escondendo a chave da porta e ameaçando-a de morte com uma faca.

