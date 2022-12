Ensaio de Natal: fotógrafa eterniza momentos familiares

O fim de ano é uma época com vários significados e simbolismos ligados ao fechamento de ciclos para dar início a outros, a novas etapas, novos desafios, mudanças de circunstâncias, novas resoluções, balanços, e tudo o que é relativo a finalizações e reinícios. Assim, uma das coisas mais marcantes desse período é o Natal e tudo o que a ele se refere: a decoração natalina, as luzes, os corais e as cantatas, os filmes temáticos e, ainda, os ensaios fotográficos. É sobre isso que vamos falar hoje.

A fotógrafa Camila Casagrande Benvengo, de 35 anos, começou a atuar na fotografia em 2010, ao lado do marido, no setor de eventos. “Começamos pelo segmento casamento e a fotografia de família foi acontecendo naturalmente, com os casais engravidando e tendo filhos, nossa demanda na fotografia foi aumentando”, relembra

Os tipos de ensaio mais procurados, segundo Camila, são os infantis, do primeiro aniversário, seguidos pelos de família, gestante e de casais e o movimento é maior depois de agosto. “Segundo semestre é sempre mais movimentado, entre os meses de setembro a dezembro o fluxo de eventos e ensaios aumentam”, conta.

Com relação aos ensaios de Natal, Camila explica como funcionam geralmente. “Os ensaios de Natal são voltados para famílias. Esse ano preparamos um cenário lúdico com instrumentos musicais para entreter as crianças. A duração média é de 45 minutos, porém, nosso intervalo é maior para que as crianças se ambientem e se divirtam conosco. Nossos pacotes contemplam todas as fotos digitais (selecionadas por nós). É um ensaio mais descontraído para que as famílias tenham uma lembrança especial dessa época natalina.”

Registro

A fotógrafa conta que os ensaios de Natal têm sido procurados desde 2020, quando começou a trabalhar com eles. “Trabalhamos com ensaios de Natal desde 2020, e desde então são bem procurados. Hoje, como pais, entendemos o quanto os filhos crescem rápido, e ter as memórias das crianças, o lado lúdico, a crença no Papai Noel, tudo isso faz com que as famílias queiram esse momento registrado nas fotos”, pontua.

Os planos para o próximo ano da profissional incluem aspectos pessoais e profissionais. “No aspecto pessoal, [o plano é] aproveitar mais nossa família, no profissional aprimorar nossos processos com qualidade, trazer novidades e teremos uma mudança muito especial, mas essa ainda é surpresa!

Camila pode ser encontrada nas redes sociais como @ imaisfotografia e @imaisfotografiainfantil .

Por que fazer um ensaio de Natal?

O que envolve um ensaio de Natal não se limita à parte estética e visual da coisa. Visto e sentido como algo especial e único, esse tipo de sessão de fotos é sempre emocionante, já que, sendo temática, refere-se a uma época que remete ao amor, carinho e de tudo que há de melhor e é celebrado no mundo todo. Com emoções à flor da pele, esse tipo de trabalho é ainda mais especial. Assim, elencamos aqui alguns motivos para se fazer um ensaio de Natal:

A valorização do imaginário infantil sobre o Natal, já que, para as crianças, o lúdico é importante e, assim, vivenciam essas épocas marcantes de uma maneira bastante diferente da que os adultos veem, e enxergam tudo como uma fantasia, um mundo onde tudo é possível, ou seja, aguça a criatividade.

Como geralmente as sessões são realizadas em ambientes decorados e adaptados para receber especialmente o público infantil, participar da “brincadeira” pode ser algo bastante divertido para os pequenos.

Outro ponto importante de destacar é que são ocasiões que ajudam a criar memórias afetivas, o que resulta em belas e emocionantes histórias para contar e lembrar sempre que se folhear um álbum de fotografias.

O tempo voa, as crianças crescem rápido e, capturar esses momentos que o tempo leva em imagens pode ser uma forma de “guardar” um pedaço da própria história, de uma época em que a magia do Natal se faz presente para os pequeninos.

Apesar de a modernidade ter trazido a possibilidade de se ter uma câmera fotográfica à palma da mão, fazer ensaios com profissionais é sempre uma boa pedida, porque um profissional sabe exatamente a composição entre luz, enquadramento e sensibilidade, o que resulta em fotos que fazem o coração transbordar de amor e alegria.

